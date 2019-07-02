Додохонов из "банды GTA" признан виновным в нападении на конвой

Московский областной суд признал виновным в нападении на конвой участника "банды GTA" Хазратхона Додохонова.

Фигурант громкого уголовного дела Додохонов уже получил пожизненный срок за тяжкие преступления - убийства и грабежи. Он единственный выживший из пятерых членов банды, совершивших попытку побега из-под стражи и устроивших перестрелку прямо в здании суда.

Судья Денис Ворхликов, оглашая текст приговора, сообщил, что Додохонов признан судом виновным в совершении побега из-под стражи, хищении оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Причем судья убежден, что на такое преступление бандиты пошли по предварительному сговору.

Напомним, первого августа 2017 года пятеро участников "банды GTA" в лифте Мособлсуда напали на двух конвоиров, повалили их на пол и начали душить. После того, как потерпевшие потеряли сознание, участники банды освободились, завладели служебным оружием конвоиров, а вырвавшись из лифта, напали на сотрудников Росгвардии, которые находились в зале суда и охраняли подсудимых по другому уголовному делу. В ходе начавшейся перестрелки один из сотрудников правоохранительных органов получил ранение, трое нападавших были ликвидированы, двое ранены, один из них впоследствии скончался.

В ходе предварительного следствия Додохонов пытался преуменьшить свою роль, утверждая, что другие подсудимые его склонили к нападению на конвойных. Он также пытался симулировать психическое расстройство, но результаты проведенной психолого-психиатрической экспертизы подтвердили его вменяемость.

В рамках рассмотрения этого дела по существу в суде были допрошены потерпевшие. Сотрудник ОМОН главного управления Росгвардии Михаил Ананичев получил огнестрельное ранение в плечо и вышел на службу лишь через год, функциональность его руки так и не была до конца восстановлена. Полицейский-конвоир Михаил Фартушняк, который находился с членами банды в одном лифте, пострадал сильнее всего: он был избит руками и ногами, удары приходились в том числе и в голову, также его душили цепью. После этого несколько дней Фартушняк находился в реанимации, сейчас мужчина страдает от психологических травм. Еще один потерпевший - старший сержант полиции, водитель Денис Коробчан - не сообщал о том, что его здоровью был нанесен вред. Именно он ликвидировал преступников из табельного оружия.

По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. В суде было доказано, что преступная группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений. Они убили 17 человек и покушались еще на двух.

Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество. Награбленное они относили своим семьям: еду, одежду, личные вещи.