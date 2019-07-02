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02.07.2019 21:41
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Госцентр современного искусства войдет в состав Пушкинского музея

Текст: Жанна Васильева
Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) перейдет в ведение ГМИИ им. А.С. Пушкина. Об этом сообщил во вторник на совещании в министерстве культуры Владимир Мединский. До конца года все организационно-технические вопросы должны быть решены. Инициатива министерства, о которой начали говорить в марте этого года, была поддержана и сотрудниками ГЦСИ.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Таким образом, ГЦСИ выводится из состава Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО", в который он был включен в 2016 году. После этого объединения часть ведущих сотрудников, включая основателя и художественного руководителя ГЦСИ Леонида Бажанова, уволились. Было отменено строительство нового здания ГЦСИ в Москве на Ходынке, камень в основание которого был торжественно заложен при участии федеральных и московских властей. Вскоре после того, как Минкульт не утвердил стратегию развития РОСИЗО-ГЦСИ, предложенную его главой Сергеем Перовым, он ушел на новую должность. Его сменила Вера Лагутенкова, запомнившаяся тем, что выписала себе премию в несколько миллионов после пары месяцев работы. Софья Грачева, возглавив объединение, инициировала комплексную проверку его работы за последние два года.

Фото: Александр Корольков
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На вопросы о том, что ждет ГЦСИ при объединении с ГМИИ им. А.С. Пушкина, ответила "РГ" директор ГМИИ им. А.С.Пушкина Марина Лошак.

Насколько сложным для вас было решение согласиться на объединение ГЦСИ и ГМИИ им. А.С.Пушкина? В ситуации, когда ГМИИ ведет строительство новых зданий, получил новые здания усадьбы Лопухиных, которые надо осваивать, открыты и планируются масштабные выставки, процесс объединения классического музея и центра современного искусства выглядит настоящим вызовом.

Марина Лошак: Конечно, все это непросто. Но это история не только про огромные нагрузки, но и про будущее, про то, как создавать его основу сейчас.

И это та задача, которая стояла перед музеем всегда. Миссии музея как просветительского, демократического, образовательного проекта, устремленного в будущее, была заложена его создателем профессором Иваном Владимировичем Цветаевым. Стремление к улучшению мира, утверждению гуманистических ценностей, желание быть свободными и честными в своих размышлениях - это часть ментальности Пушкинского. Мне кажется, что это те ценности, которые близки и людям, создававшим Государственный центр современного искусства в России и работающим в нем сейчас. Я убеждена, что главное сокровище этой институции - это люди, единомышленники, с которыми интересно работать.

Объединив усилия нашего музея и ГЦСИ, мы сможем расширить, обогатить возможности каждой институции, способствовать совместной работе государства, гражданского общества, простых людей. Как ни странно, формула творчества, которую сформулировал Пастернак для поэта: "так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов", оказалась универсальна. По крайней мере, стратегические задачи наших двух институций она описывает точно.

Фото: предоставлено Государственным Эрмитажем
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Многих волновала судьба таких крупных проектов ГЦСИ, как Уральская индустриальная биеннале, премия "Инновация"…

Марина Лошак: Они все будут продолжены. Это база для дальнейшей работы и развития.

ГЦСИ выстроена как сетевая структура с центрами в девяти городах России, государственный музей - иерархическая структура. Каким образом они объединятся? ГЦСИ войдет в ГМИИ им. А.С.Пушкина в качестве отдельного подразделения?

Марина Лошак: Это будет большое подразделение регионального развития. Его возглавит директор. И будут люди, которые обеспечат работу других блоков, связанных с проектами стратегическими и локальными. Будем выстраивать жизнеспособную систему. Ее правильное техническое и бюрократическое устройство даст нам всем возможность двигаться, понимать друг друга и помогать друг другу.

ГЦСИ сделал очень качественную реконструкцию здания Арсенала в Нижнем Новгороде. Что касается зданий остальных филиалов, то после слияния ГЦСИ с РОСИЗО в 2016 году некоторые из центров оказались в тяжелом состоянии. Например, здание Самарской фабрики-кухни, для реконструкции переданное Средневолжскому филиалу ГСЦИ в 2013 году, было у него отобрано. Ситуация необратима?

Марина Лошак: В Самаре произошло то, что произошло. Была инициатива депутата, поддержанная горожанами. Отдали здание, потому что там ничего не было сделано.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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А что происходит в Калининграде с башней Кронпринц?

Марина Лошак: В Калининграде реконструкция и строительство пока не завершены. Там очень много проблем, но все понимают необходимость завершения этих работ. Но самое главное - есть люди, которые могут создавать выставки-события, вовлекающие в свою орбиту художников и зрителей.

Как вы планируете использовать московское здание ГЦСИ на Зоологической улице?

Марина Лошак: Будем это обсуждать. Я уверена, что московский офис должен целиком и полностью должен работать на регионы. Все его возможности: креативными, техническими - должны быть нацелены на это.

Что будет с коллекцией ГЦСИ?

Марина Лошак: Все переходит к нам. И коллекция, и медиатека, и библиотека…

Справка

Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) учрежден в 1992 году Министерством культуры Российской Федерации, открылся в 1994 году.

Основное направление работы центра - изучение проблем и процессов современного искусства, поддержка художников, формирование культурной политики и создание развитой инфраструктуры для проектов современного искусства по всей России.

Помимо Москвы, имеет филиалы в Санкт-Петербурге (1995), Калининграде (1997), Нижнем Новгороде (1997), Екатеринбурге (1999), Владикавказе (2010),Томске (2013), Самаре (2014), Саратове (2016). ГЦСИ был соучредителем Государственной премии в области современного искусства "Инновация" (2005) и фестиваля молодого искусства "Стой! Кто идет? (2002), трансформированного в 2008 году в Московскую международную биеннале молодого искусства, а также учредителем Уральской индустриальной биеннале современного искусства (2010). 1 ноября 2016 года ГЦСИ вошел в состав РОСИЗО.

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