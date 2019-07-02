Госцентр современного искусства войдет в состав Пушкинского музея

Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) перейдет в ведение ГМИИ им. А.С. Пушкина. Об этом сообщил во вторник на совещании в министерстве культуры Владимир Мединский. До конца года все организационно-технические вопросы должны быть решены. Инициатива министерства, о которой начали говорить в марте этого года, была поддержана и сотрудниками ГЦСИ.

Таким образом, ГЦСИ выводится из состава Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО", в который он был включен в 2016 году. После этого объединения часть ведущих сотрудников, включая основателя и художественного руководителя ГЦСИ Леонида Бажанова, уволились. Было отменено строительство нового здания ГЦСИ в Москве на Ходынке, камень в основание которого был торжественно заложен при участии федеральных и московских властей. Вскоре после того, как Минкульт не утвердил стратегию развития РОСИЗО-ГЦСИ, предложенную его главой Сергеем Перовым, он ушел на новую должность. Его сменила Вера Лагутенкова, запомнившаяся тем, что выписала себе премию в несколько миллионов после пары месяцев работы. Софья Грачева, возглавив объединение, инициировала комплексную проверку его работы за последние два года.

На вопросы о том, что ждет ГЦСИ при объединении с ГМИИ им. А.С. Пушкина, ответила "РГ" директор ГМИИ им. А.С.Пушкина Марина Лошак.

Насколько сложным для вас было решение согласиться на объединение ГЦСИ и ГМИИ им. А.С.Пушкина? В ситуации, когда ГМИИ ведет строительство новых зданий, получил новые здания усадьбы Лопухиных, которые надо осваивать, открыты и планируются масштабные выставки, процесс объединения классического музея и центра современного искусства выглядит настоящим вызовом.

Марина Лошак: Конечно, все это непросто. Но это история не только про огромные нагрузки, но и про будущее, про то, как создавать его основу сейчас.

И это та задача, которая стояла перед музеем всегда. Миссии музея как просветительского, демократического, образовательного проекта, устремленного в будущее, была заложена его создателем профессором Иваном Владимировичем Цветаевым. Стремление к улучшению мира, утверждению гуманистических ценностей, желание быть свободными и честными в своих размышлениях - это часть ментальности Пушкинского. Мне кажется, что это те ценности, которые близки и людям, создававшим Государственный центр современного искусства в России и работающим в нем сейчас. Я убеждена, что главное сокровище этой институции - это люди, единомышленники, с которыми интересно работать.

Объединив усилия нашего музея и ГЦСИ, мы сможем расширить, обогатить возможности каждой институции, способствовать совместной работе государства, гражданского общества, простых людей. Как ни странно, формула творчества, которую сформулировал Пастернак для поэта: "так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов", оказалась универсальна. По крайней мере, стратегические задачи наших двух институций она описывает точно.

Многих волновала судьба таких крупных проектов ГЦСИ, как Уральская индустриальная биеннале, премия "Инновация"…

Марина Лошак: Они все будут продолжены. Это база для дальнейшей работы и развития.

ГЦСИ выстроена как сетевая структура с центрами в девяти городах России, государственный музей - иерархическая структура. Каким образом они объединятся? ГЦСИ войдет в ГМИИ им. А.С.Пушкина в качестве отдельного подразделения?

Марина Лошак: Это будет большое подразделение регионального развития. Его возглавит директор. И будут люди, которые обеспечат работу других блоков, связанных с проектами стратегическими и локальными. Будем выстраивать жизнеспособную систему. Ее правильное техническое и бюрократическое устройство даст нам всем возможность двигаться, понимать друг друга и помогать друг другу.

ГЦСИ сделал очень качественную реконструкцию здания Арсенала в Нижнем Новгороде. Что касается зданий остальных филиалов, то после слияния ГЦСИ с РОСИЗО в 2016 году некоторые из центров оказались в тяжелом состоянии. Например, здание Самарской фабрики-кухни, для реконструкции переданное Средневолжскому филиалу ГСЦИ в 2013 году, было у него отобрано. Ситуация необратима?

Марина Лошак: В Самаре произошло то, что произошло. Была инициатива депутата, поддержанная горожанами. Отдали здание, потому что там ничего не было сделано.

А что происходит в Калининграде с башней Кронпринц?

Марина Лошак: В Калининграде реконструкция и строительство пока не завершены. Там очень много проблем, но все понимают необходимость завершения этих работ. Но самое главное - есть люди, которые могут создавать выставки-события, вовлекающие в свою орбиту художников и зрителей.

Как вы планируете использовать московское здание ГЦСИ на Зоологической улице?

Марина Лошак: Будем это обсуждать. Я уверена, что московский офис должен целиком и полностью должен работать на регионы. Все его возможности: креативными, техническими - должны быть нацелены на это.

Что будет с коллекцией ГЦСИ?

Марина Лошак: Все переходит к нам. И коллекция, и медиатека, и библиотека…

Справка

Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) учрежден в 1992 году Министерством культуры Российской Федерации, открылся в 1994 году.

Основное направление работы центра - изучение проблем и процессов современного искусства, поддержка художников, формирование культурной политики и создание развитой инфраструктуры для проектов современного искусства по всей России.

Помимо Москвы, имеет филиалы в Санкт-Петербурге (1995), Калининграде (1997), Нижнем Новгороде (1997), Екатеринбурге (1999), Владикавказе (2010),Томске (2013), Самаре (2014), Саратове (2016). ГЦСИ был соучредителем Государственной премии в области современного искусства "Инновация" (2005) и фестиваля молодого искусства "Стой! Кто идет? (2002), трансформированного в 2008 году в Московскую международную биеннале молодого искусства, а также учредителем Уральской индустриальной биеннале современного искусства (2010). 1 ноября 2016 года ГЦСИ вошел в состав РОСИЗО.