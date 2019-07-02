До конца лета москвичи и туристы могут пройти бесплатную диспансеризацию в 46 парках и скверах столицы. Среди них - парк Горького, Измайловский парк, "Сокольники", "Коломенское" и другие. Корреспондент "РГ" обследовалась в павильоне "Здоровая Москва" на ВДНХ.

Можно взять любой документ на выбор: паспорт, его копия или водительские права, если уже прикреплены к одной из столичных поликлиник. Если нет - возьмите с собой полис ОМС. "Если посетитель не прикреплен к поликлинике, он сможет сделать это прямо в павильоне", - рассказал глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Я не была прикреплена к столичной поликлинике, но взяла с собой паспорт и полис ОМС. Меня сразу же отправили в кабинет к терапевту. Будь я прикреплена, меня бы приняли и узкопрофильные специалисты.

Вся процедура заняла 30 минут. Неудивительно, что такой возможностью воспользовались уже более 35 тысяч человек - без пациентов не осталась ни одна мобильная поликлиника.

"В мае я поинтересовалась у строителя на ВДНХ, что строят рядом с велодорожкой? Узнав, что поликлинику на лето, удивилась. Сейчас же понимаю, что проект "Здоровая Москва" очень полезный. Я прошла диспансеризацию за 35 минут! Раньше не шла, так как опасалась, что времени потребуется потратить очень много. Это удивительно, но даже в платных клиниках так быстро обследование не пройдешь", - рассказывает студентка РЭУ им. Г.В. Плеханова Лиана Скориченко.

В мобильной поликлинике москвичи и гости столицы проходят практически весь набор медицинских исследований, предусмотренный первым этапом диспансеризации. Результаты обследований вносятся в электронную медкарту пациента, они будут доступны врачу в поликлинике, к которой прикреплен пациент, кроме того, все данные могут прислать на адрес электронной почты.

Павильоны здоровья работают с 08.00 до 22.00 без перерывов и выходных. Найти их адреса и другую информацию можно на сайте zdorovayamoskva.mosgorzdrav.ru.