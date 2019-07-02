В нескольких районах Костромской области объявили карантин из-за нашествия опасных жуков-вредителей, уничтожающих лес. Однако в истории с насекомыми вскрылось второе дно. В ситуации разбиралась корреспондент "РГ".

Оформление одного документа на вывоз 20 кубометров леса стоит две с половиной тысячи рублей. Фото: WWW.BBSKUDRAS.RU

Новостройка с жучками

В апреле этого года москвичка Любовь Ласкина (фамилия заявительницы изменена. - Прим. "РГ") стала счастливой обладательницей нового дачного дома из хвойного бруса на участке в Рузском районе Московской области. Подряд на поставку материалов и строительство дачи взяла костромская фирма.

Вскоре после завершения работ хозяйка заметила, что с ее новым домом происходит что-то странное: в полу появились дыры. Внимательно изучив повреждения и сравнив с картинками в интернете, заказчица пришла к выводу, что доски в ее новом доме погрыз опасный карантинный вредитель - жук-усач.

- Объем поражения слишком большой, чтобы говорить о том, что заражение древесины произошло после строительства. На материале видны места среза зараженных участков, что свидетельствует о поставке уже испорченного материала, - уверена дачница.

Заказчица обратилась с претензией к подрядчику, однако тот ее подозрения опроверг и компенсировать ущерб отказался.

- Он заявил, что лес в Костромской области чистый, и заражение произошло уже на нашей территории, - пояснила Любовь Ласкина.

Чтобы разобраться в причинах произошедшего, в конце мая Ласкина через электронную приемную направила запросы в управления Россельхознадзора Костромской и Московской областей. По ним эксперты начали проверку.

Погоня за вредителем

- Мы направили заявительнице встречное письмо с просьбой указать наименование подрядной организации, период и объемы поставки лесоматериалов, - рассказал "РГ" руководитель территориалного управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям Игорь Сиротин.

Узнав о жалобах клиентки в надзорные органы, подрядчик за свой счет экстренно демонтировал и сжег испорченные вредителем половые доски. После этого в доме провели санитарную обработку от жуков и заменили бракованные доски на новые. Затем заявительница прислала в Россельхознадзор письмо с просьбой отменить назначенную по ее обращению проверку, поскольку решила, что конфликт исчерпан.

Однако в ведомстве посчитали иначе. Сотрудники Россельхознадзора выяснили, что древесина была отгружена из Чухломского района Костромской области. Там установлена карантинная фитосанитарная зона. Но отгрузка прошла без оформления карантинного сертификата. Предпринимателя-нарушителя вычислили и оштрафовали.

Введение карантинных фитосанитарных зон ограничивает права предпринимателей по вывозу леса-кругляка за пределы региона

- Черные усачи рода Monochamus - опасные вредители леса, которые нападают на ослабленные и поврежденные деревья. Для борьбы с ними необходимо своевременно проводить санитарные рубки и вывозить заготовленную древесину, регулярно очищать места складирования и отгрузки лесоматериалов. Продукцию нужно обеззараживать, а при отсутствии мер обеззараживания материалы необходимо уничтожать, - рассказала руководитель отдела фитосанитарного контроля Россельхознадзора Елена Куцакова.

Сейчас карантин введен на территории девяти районов Костромской области. Еще в семи вредителем поражены отдельные лесные делянки.

Перегибают палку?

По существующим правилам, отгружаемые на экспорт лесоматериалы из подкарантинных территорий должны иметь фитосанитарные сертификаты. Если при исследовании древесины в ней обнаруживают вредителей, то партии отправляют на обеззараживание, которое проводят специалисты фумигационного отряда. Стоимость оформления одного документа на вывоз 20 кубометров леса составляет 2,5 тысячи рублей, сертификат на вагон древесины обойдется в пять тысяч рублей. Выдачей документов занимается Россельхознадзор. Специалисты ведомства сетуют, что на территории региона не все лесозаготовители соблюдают закон, что приводит к вывозу небезопасной древесины.

Чтобы предотвратить распространение вредителей, этой весной специалисты Россельхознадзора провели на территории Костромской области серию проверок с привлечением сотрудников МВД. На дорогах выставили посты, где у перевозчиков древесины проверяли наличие карантинных сертификатов. Тех, у кого их не оказалось, начали штрафовать.

Внеплановые проверки на дорогах вызвали возмущение заготовителей. Как рассказал "РГ" исполнительный директор Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Костромской области Геннадий Юрзов, лесники убеждены, что в борьбе с вредителями надзорное ведомство "перегибает палку".

С ним солидарны и в администрации области. В департаменте лесного хозяйства утверждают, что уже более двух лет в регионе не выявляется лесных участков, пораженных вредителями, однако карантин Россельхознадзор не снимает, продолжая выдавать за деньги сертификаты об отсутствии усачей.

Платное оформление карантинных сертификатов в регионе началось по требованию Россельхознадзора с 2003 года. Однако эксперты ФБУ "Рослесозащита" и комиссии лесничеств, обследовавшие порядка 3,3 миллиона гектаров лесов, не выявили в Костромской области ни одного очага заражения.

- Необоснованное введение карантинных фитосанитарных зон и карантинных фитосанитарных режимов ограничивает права предпринимателей на вывоз леса-кругляка за пределы Костромской области без карантинных сертификатов. Влечет за собой дополнительные материальные затраты на сертификацию продукции, а в результате увеличивает себестоимость товара и снижает его конкурентоспособность. Россельхознадзору необходимо отменить ранее принятые решения, ухудшающие финансово-экономическое положение лесозаготовителей, - убежден Геннадий Юрзов.

В свою очередь, в Россельхознадзоре заявляют, что данные властей о прекрасном здоровье костромских лесов могут быть неверными. Дело в том, что помимо "официальных" лесов, за состоянием которых наблюдают государственные лесничества, на территории области существует множество неучтенных зеленых массивов. Они выросли на землях заброшенных деревень, которых в регионе насчитывается более тысячи.

Власти районов почему-то не спешат переводить заросшие лесом мертвые деревни в лесной фонд. Между тем, на месте домов, покинутых жителями 50-70 лет назад, высятся спелые деревья, которые становятся легкой добычей "черных" лесорубов. Дельцы, тайно снимающие с мертвых сел "лесную ренту", не вычищают за собой делянки от порубочных остатков и не занимаются лесовосстановлением. В результате именно эти территории становятся рассадниками опасных вредителей-насекомых. В надзорном ведомстве убеждены, что заросшие тайгой мертвые села, привлекающие "черных" лесорубов, не только лишают бюджет региона финансовых поступлений от аренды лесов, но таят в себе большую опасность в связи с возможным распространением насекомых.

Мнения

Александр Голубев, директор департамента лесного хозяйства Костромской области:

- В соответствии с Порядком осуществления государственного лесопатологического мониторинга, очагом стволовых вредителей считается тот лес, в котором более 10 процентов деревьев заражены карантинными насекомыми. По результатам проверки специалистами Рослесозащиты очагов карантинных вредителей леса в регионе не установлено.

Сергей Веселов, лесозаготовитель:

- Мне кажется, Россельхознадзору выгодна история с карантинными сертификатами: он их продает, и продает недешево. Крупные заготовители тратят на них по 600-700 тысяч рублей. Сейчас предпринимателей начали штрафовать на проезде от делянки к месту переработки внутри области, хотя по закону сертификат надо оформлять только при вывозе продукции за пределы региона. А моему коллеге выписали штраф за то, что у него не было сертификата, хотя он вез березу! А всем известно, что еловый усач на березе не живет.

Справка "РГ"

По данным Россельхознадзора, заготовкой древесины в Костромской области занимаются 242 юрлица и 134 индивидуальных предпринимателя. В этом году с территорий Костромской и Ивановской областей заготовители отгрузили более 20 тысяч кубометров лесопродукции в 26 стран мира (КНР, Иран, Нидерланды, Латвия, Литва, Германия, Эстония и другие), оформив при этом 1004 фитосанитарных сертификата. В регионы Российской Федерации ушло 61,2 тысячи кубометров лесоматериалов, на которые выдано 1059 карантинных сертификатов.