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02.07.2019 13:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Марат Хуснуллин: Утверждены еще 6 "стартовых" площадок реновации

Текст: Любовь Проценко

Шесть новых адресов добавилось в перечне "стартовых" площадок по проекту программы реновации жилого фонда Москвы. Об этом доложил на заседании президиума правительства столицы  заммэра Москвы  по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что эти площадки расположены в четырех округах - СВАО, ВАО, ЮЗАО, СЗАО и в пяти районах - Лосиноостровском, Марфино, Перово, Котловке и Хорошево-Мневниках. Проектировать  и строить там дома взамен снесенных пятиэтажек власти  планируют начать после 2022.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В частности, одна из новых площадок расположена на месте двух многоквартирных домов на ул. Дмитрия Ульянова, включенных в программу реновации, из которых уже ведется переселение жителей. В целом появление шести площадок  позволит расселить около 12 домов (1100 квартир) и предоставить  жилье 2,9 тысячи москвичам, сказал Марат Хуснуллин.

Глава стройкомплекса заключил, что таким образом, в Адресном перечне на данный момент уже  329 "стартовых" площадок для строительства новых домов, которые дадут программе реновации первые 4,8 млн. кв. м из 15 млн кв. м, включенных в нее.  Список этот  не окончательный, подчеркнул Хуснуллин, работа по подбору "стартовых" площадок а столице под новое  жилье будет продолжаться.

Список утвержденных площадок:

                           Округ          Район                   Адрес или адресный ориентир

1.                       СВАО    Лосиноостровский     Тайнинская ул., вблизи д.9, с. 5
2.                       СВАО    Лосиноостровский    Тайнинская ул., вблизи д.7, к. 1
3.                       СВАО    Марфино                    Академика Королева, вл. 21
4.                       ВАО       Перово                       Новогиреевская ул., вл. 24А
5.                       ЮЗАО    Котловка                    Дмитрия Ульянова ул., вл. 47-49
6.                       СЗАО    Хорошево-Мневники  Демьяна Бедного ул., вл. 17, корп. 2

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве
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