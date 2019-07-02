Марат Хуснуллин: Утверждены еще 6 "стартовых" площадок реновации

Шесть новых адресов добавилось в перечне "стартовых" площадок по проекту программы реновации жилого фонда Москвы . Об этом доложил на заседании президиума правительства столицы заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что эти площадки расположены в четырех округах - СВАО, ВАО, ЮЗАО, СЗАО и в пяти районах - Лосиноостровском, Марфино, Перово, Котловке и Хорошево-Мневниках. Проектировать и строить там дома взамен снесенных пятиэтажек власти планируют начать после 2022.

В частности, одна из новых площадок расположена на месте двух многоквартирных домов на ул. Дмитрия Ульянова, включенных в программу реновации, из которых уже ведется переселение жителей. В целом появление шести площадок позволит расселить около 12 домов (1100 квартир) и предоставить жилье 2,9 тысячи москвичам, сказал Марат Хуснуллин.

Глава стройкомплекса заключил, что таким образом, в Адресном перечне на данный момент уже 329 "стартовых" площадок для строительства новых домов, которые дадут программе реновации первые 4,8 млн. кв. м из 15 млн кв. м, включенных в нее. Список этот не окончательный, подчеркнул Хуснуллин, работа по подбору "стартовых" площадок а столице под новое жилье будет продолжаться.

Список утвержденных площадок:

Округ Район Адрес или адресный ориентир

1. СВАО Лосиноостровский Тайнинская ул., вблизи д.9, с. 5

2. СВАО Лосиноостровский Тайнинская ул., вблизи д.7, к. 1

3. СВАО Марфино Академика Королева, вл. 21

4. ВАО Перово Новогиреевская ул., вл. 24А

5. ЮЗАО Котловка Дмитрия Ульянова ул., вл. 47-49

6. СЗАО Хорошево-Мневники Демьяна Бедного ул., вл. 17, корп. 2