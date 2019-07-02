Физкультура, информационные технологии, английский язык - это не школьные предметы, а самые популярные секции для московских пенсионеров - участников "Московского долголетия". Всего в проекте насчитывается около 160 тысяч пенсионеров и каждый выбрал для себя дело по душе. Деньги для этого не нужны, достаточно записаться и тут же можно приступать к занятиям. Зачем бабушки и дедушки ходят на пилатес, танцуют, говорят по-английски и регистрируются в соцсетях?

Дышите глубже, вы взволнованы!

Без преувеличения можно сказать, что практически каждый день во всех районах столицы можно встретить пенсионеров, занимающихся фитнесом. На юго-востоке секции проходят не только в центре соцзащиты "Жулебино" филиале "Выхино", но и в профессиональной студии танцев. Пилатес, цигун, танец живота, сальса, бачата - на каждом занятии даже в дачный сезон аншлаг. "На спортивные секции ходят по два раза в неделю, но самые активные выбирают несколько направлений и заняты всю неделю, - рассказал Сергей Максимов, главный специалист центра. - Из 2,5 тысячи "долголетов" в нашем центре секции посещают больше тысячи".

Главная задача фитнеса - привести тело в форму, но у 60-летних новичков в спорте есть еще другие причины. Надежда Филимонова мучилась с больной спиной пять лет. Врачи говорили, что ее позвоночник вылитый знак доллара, а сама она думала садиться в инвалидную коляску. "Полгода назад узнала о бесплатных занятиях и записалась на пилатес. Уже сейчас чувствую себя человеком, про таблетки забыла, я теперь даже бегать могу, с внуками играть", - делится она результатами.

Дыхательная гимнастика, пилатес, аэробика - вся неделя расписана у Веры Чебаненко, а ей - 64. Выглядит гораздо моложе, говорит, именно благодаря спорту, а всего-то год назад начала заниматься и первое, что освоила - скандинавскую ходьбу. А вот Наталья Кулешова в свои 61 признается, что еще с удовольствием записалась бы в бассейн, но пока такой секции в "долголетии" нет: "Обмен веществ с годами замедляется и на талии появляется спасательный круг, но я чувствую, что сил хватит на занятия аквааэробикой, она поможет не только сжечь калории, но и значительно улучшить кровообращение".

Покажи язык

Еще одно увлечение участников проекта - английский язык. Для тех, кому за 50, заговорить по-английски - это возможность удивить родственников, живущих за рубежом, профилактика болезни Альцгеймера, и шанс подработать репетитором.

Языковые занятия для пенсионеров проходят в каждом районе по вполне удобному графику - один или два раза в неделю они собираются в центрах соцзащиты, школах, филиалах Московского городского педагогического университета и даже парках. К примеру, в саду имени Баумана занятия ведет Далей Кимиша, которая четыре года назад покинула жаркую Ямайку ради работы в Москве. Ее занятия по театрально-игровой методике, где песни являются неотъемлемой частью урока, для бабушек и дедушек настоящий праздник. "Мы учим слова, тренируем произношение, поем знаменитые песни легендарной группы ABBA. На каждое занятие приходят 15-20 человек и у всех уровень языка разный, приходится подстраиваться, чтобы научить каждого", - рассказала Далей Кимиша.

Ее преуспевающая ученица - 59-летняя Ирина Ковалева, призналась "РГ", что английский ей нужен для поездки к родственникам в Великобританию. "Язык учила еще в школе, но без особого старания, а спустя годы забыла и то, что хорошо знала. Но всего полгода занятий - и у меня появился уже внушительный словарный запас, теперь я понимаю, что говорит мне учитель, хотя времени на зубрежку дома часто не хватает - хлопоты, да и здоровье иногда подводит", - делится пенсионерка. С родственниками из Британии по скайпу она уже говорит на английском, а через полгода собирается навестить их лично.

Подруги Вера Николаевна и Татьяна Михайловна рассматривают языковые занятия исключительно как профилактику болезни Альцгеймера. В школе и вузе они учили немецкий язык, и только на пенсии появилось время освоить главный иностранный. Причем настоящий интерес пришел к Татьяне Михайловне полтора года назад, когда она наобум записалась на платные курсы. Ей предложили оформить обучение на пять лет в кредит. Через пару месяцев пенсионерке стало понятно, что такое удовольствие ей не по карману. Договор расторгнуть удалось с большим трудом, а буквально через несколько дней подруга ей предложила записаться на бесплатные курсы английского, которые доступны всем участникам "Московского долголетия". Вот уже год подруги два раза в неделю ходят на занятия в Пресненский парк и теперь читают друг другу отрывки пьес Вильяма Шекспира.

Хэштег - #молодость

С каждым занятием бабушек, которые на компьютере хотят найти кнопку "пуск" и поделиться стряпней в Instagram, становится все больше. Научиться обращаться с поисковиком в интернете, знакомиться с новостями, скачивать фильмы, оплачивать коммуналку можно всего за пару месяцев. Главное - не стесняться признаться в незнании даже самого элементарного. 74-летняя Тамара Макеева записалась на курсы, чтобы научиться пользоваться гаджетом. Она говорит, что с компьютером "на ты", а смартфон не поддается. "Могу писать сообщения в мессенджерах, а вот фотографии на флешку у меня не сохраняются, да и как записаться на городские экскурсии тоже не знаю", - признается пенсионерка.

При желании, на занятиях по компьютерной грамотности можно научиться печатать слепым методом, так что даже очки не понадобятся. Сейчас в соцсетях легко можно найти участников "Московского долголетия", достаточно ввести хэштег проекта, слова "молодость" и "красота".

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ангелина Зеленькова

Кстати

Всем в пример

Проект "Московское долголетие" назван одной из лучших мировых социальных практик для пожилых. К такому мнению пришли международные эксперты III Форума социальных инноваций. Мартин Гарсия Моритан, председатель рабочей группы открытого состава по проблемам старения ООН, выразил общее мнение: "Московское долголетие" - это великолепный и великий проект, который очень важен для людей старшего поколения. Это одна из лучших практик, которую мы можем наблюдать в международном сообществе, и очень важно, чтобы Москва делилась опытом ее реализации. Должна быть создана международная конвенция, для того чтобы другие страны знали о такой программе и могли перенять этот опыт".