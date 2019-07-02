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02.07.2019 18:57
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Станцуем кучипуди

На Платоновском фестивале показали хореографов, которых надо запомнить
Текст: Анна Галайда
Российская газета - Федеральный выпуск № 142(7900)
Сегодня никого не удивишь тем, что программы крупнейших театральных фестивалей на значительную часть состоят из танцевальных спектаклей - хореография с ее условностью, необходимостью выстроенной драматургии, емкостью, многозначностью и при этом бессловесностью доказала свою универсальность в театральном мире. Поэтому всего несколько хореографических постановок в роскошной общей афише прошедшего Платоновского фестиваля в Воронеже выглядели чрезмерной скромностью. Тем более что за такими тяжеловесами, как прошлогодние Уэйн Макгрегор и Анжелен Прельжокаж, привезли проекты, с успехом прошедшие по крупнейшим мировым танцевальным фестивалям.
Программы крупнейших фестивалей не обходятся без танца - хореография доказала свою универсальность в театральном мире. Фото: Андрей Парфенов Программы крупнейших фестивалей не обходятся без танца - хореография доказала свою универсальность в театральном мире. Фото: Андрей Парфенов
Программы крупнейших фестивалей не обходятся без танца - хореография доказала свою универсальность в театральном мире. Фото: Андрей Парфенов

В Камерном театре на протяжении нескольких дней практически в режиме киносеансов швейцарская компания Жиля Жобена и Artanim погружала смельчаков в виртуальную реальность. Организаторы фестиваля наотрез отказывались рассказать, что же происходит в заветной комнате, куда зрителей впускали строго группами по пять человек. Собственно, пересказать "VR_I" практически невозможно: суть этого представления заключается в том, что оно трансформируется с каждой новой группой участников.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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Объединяет всех лишь то, что смельчаков при входе инструктируют и экипируют, как для выхода в открытый космос: ранец на спину, датчики на кисти рук и ступни, наушники, очки. После этого нежно ведут за руки в центр комнаты и там оставляют один на один с неизвестностью. И едва ты успеваешь за несколько секунд осознать себя аватаром, увидеть изменившихся других зрителей (особенно впечатляет при походе в компании друзей, которых не всегда получается опознать даже на ощупь) и оценить фантастические пейзажи вокруг, как едва не гибнешь под ногами гиганта, который выныривает на тебя, кажется, соткавшись из воздуха...

На сцене Театра драмы имени Кольцова показывали "aSH" ("Пепел"), которым постановщик Орельен Бори завершил свой десятилетний проект, состоящий из трех спектаклей - портретов выдающихся танцовщиков. "aSH" создан с Шанталой Шивалигаппой, исполнительницей индийского классического танца в стиле кучипуди, сотрудничавшей с Бежаром, Пиной Бауш, Питером Бруком.

Миниатюрная женщина в черных одеждах - это Шива, бог танца и бог войны, покрывающий свое тело пеплом, собранным после кремации погибших на полях сражений. Эта двойственность и становится завораживающей основой спектакля. В ритме, задаваемом перкуссией Лоика Шильда,

Шивалигаппа заводит мерный, внешне безмятежный танец. Изящная и легкая, поначалу она выглядит на сцене песчинкой. Но умение сконцентрировать энергию, наполнить ею себя и зал - отличительная особенность исполнителей индийских классических танцев. К концу спектакля становится ясно, что не ее ведет ритм, а она ведет его. Энергетическая мощь танца, которому больше двух тысяч лет, заряжает актуальную театральную форму, соединяя искусство старинное и современное.

Культура Театр Танец Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Год театра
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