Названа причина массового ДТП на Кутузовском проспекте

Крупную аварию на Кутузовском проспекте в Москве могла спровоцировать женщина-водитель, выехавшая на встречную полосу. Об этом заявил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрий Титов.

Выяснилось, что авария произошла в 13:40 в районе дома №30/32 на Кутузовском проспекте. Женщина-водитель Kia, ехавшая в сторону области, потеряла управление и вылетела на "встречку". Там она столкнулась с двумя автомобилями. Самый сильный удар, по неофициальным данным, пришелся в лоб такси - его водитель погиб на месте. Не выжила и женщина, управлявшая Kia.

В больницы попали пятеро пострадавших. Среди них - четверо детей, трое из которых ехали в Kia. Следственно-оперативная группа устанавливает причины инцидента.