Новую городскую программу обсудят на форуме "Мой район"

Как изменятся московские дворы и парки, улицы и площади в разных частях Москвы, горожане смогут узнать на первом форуме "Мой район". Он пройдет с 4 по 6 июля в Гостином дворе.

На форуме в деталях обсудят не только благоустройство центра города, но и спальных районов. Фото: Сергей Михеев.

В нем на три дня развернется городской район в миниатюре. По словам главного архитектора форума Олега Шапиро, экспозиция будет максимально озелененной: в здании появятся сквер, парк и аллеи. Здесь же установят детские и спортивные площадки. И даже зальют небольшой каток. В этих декорациях о проблемах и будущем московских районов поговорят урбанисты, краеведы, бизнесмены и рядовые горожане. В повестке - развитие общественных пространств, дворов, парков и набережных за пределами центра. Благоустройством программа не ограничится, пояснила директор форума Ирина Гордина-Невмержицкая. Организаторы постарались отразить все стороны жизни города: медицину, образование, транспорт, информационные технологии, спорт. Этим темам будут посвящены лекции, дискуссии и "круглые столы".

Истории о своих районах расскажут музыканты, звезды эстрады, театра и кино

Намечена и культурная программа. Как рассказал первый заместитель главы департамента культуры Сергей Перов, москвичи смогут посетить концерты, творческие встречи и мастер-классы. Например, прогуляются с гидом по Варварке и услышат стихи молодых поэтов. А еще посмотрят фильмы о Москве: зрителям покажут любительские видеокадры, снятые с 80-х годов в разных районах столицы. Обещают гостям и большой концерт-перформанс. Выступят группы Brass Band, "Вежливые люди", Marimba Plus Duo.... "Гвоздь" форума - концерт группы "Моральный кодекс" и Светланы Сургановой. Билеты получат пользователи "Активного гражданина" и победители конкурсов, которые пройдут на разных площадках.

Состязания молодых поэтов, посвященные памяти Марлена Хуциева, пройдут в формате рэп-баттлов. На творческих встречах выступят владелец объединенной площадки "Флакон" Николай Матушевский, основатель сервиса ремонта квартир "Сделано" Илья Шаргаев, художник Дмитрий Гутов, основатели проекта "Прямая речь" Светлана Большакова и Татьяна Булыгина. Свои истории о московских районах расскажут знаменитые музыканты, звезды эстрады, кино и театра.

Кстати

Участие в форуме - бесплатное. Программу можно посмотреть на сайте forummoiraion.ru. Там же можно и зарегистрироваться.