Новости

Центробанк завершит санацию банка "ФК Открытие" 22:16
Шарапова заявила, что не собирается завершать карьеру 21:49
В Барселоне ограбили членов королевской семьи Катара 21:32
Пропавшую швейцарскую футболистку нашли мертвой 21:31
Саммит ЕС согласовал назначения на ключевые посты в Европе 21:18
Голикова: Россия катастрофически теряет население 21:08
Диетолог назвал минимальную порцию мультизернового хлеба для здоровья 20:59
Стороны конфликта на Украине продолжат обсуждать "хлебное перемирие" 20:56
При создании Федерального регистра костного мозга учтут петербургский опыт 20:42
NASA запустило онлайн-трансляцию полного солнечного затмения 20:40
В Москву придет осенняя погода 20:36
Hyundai провела рестайлинг кроссовера Creta 20:11
Оппозиция идет на выборы в Мосгордуму с рейтингом в 6% 20:00
Российский миллиардер арендовал "Форт Боярд" для празднования юбилея 19:58
Нашли красители: Ученые исследовали найденную в Крыму терракотовую голову 19:48
В 2020 году в Заполярье начнут строить сооружения для газовых проектов 19:36
Мария Грация Кьюри получила орден Почетного легиона 19:14
АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих 19:10
Путин проведет встречу с Шойгу 19:09
Андрей Чибис выразил соболезнования в связи с гибелью подводников 19:02
Названа причина массового ДТП на Кутузовском проспекте 18:57
СКР возбудил дело по факту обстрела журналистов в Донбассе 18:44
Лукашенко: Будущее Беларуси - в национальном единстве 18:37
Россиянин скончался на соревнованиях по триатлону в Финляндии 18:36
Президент поручил облегчить получение российского гражданства украинцами 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
02.07.2019 20:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Оппозиция идет на выборы в Мосгордуму с рейтингом в 6%

Текст: Анна Полтавцева

Интересные данные обнародовал ВЦИОМ о том, как идет в столице подготовка к выборам в Мосгордуму. В ходе проведенного опроса социологи выяснили, что за кандидата от оппозиции готовы проголосовать лишь 6 процентов жителей мегаполиса, в то время как 29% горожан намерены поддержать кандидатов от власти.

Электронное голосование в Мосгордуму оградят от кибератак

Впрочем, в материалах исследования отмечается, что предстоящие выборы в столичный парламент явно не во главе рейтинга волнующих москвичей тем. Лишь 28 процентов из опрошенных вообще заметили, что на улицах города начался сбор подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. О своей же готовности поставить подпись за кого-то определенного вообще высказались лишь 7 процентов респондентов. И все-таки чаще всего в роли кандидата опрошенные видят представителя именно партии власти: таких 29 процентов из числа опрошенных. Еще 18 процентов готовы отдать свои голоса представителям парламентских партий, а вот за оппозиционного несистемного кандидата по своему округу - всего 6%, говорится в исследовании.

На выборах в Мосгордуму можно будет проголосовать с мобильного телефона

Что еще выяснили социологи? Инертность избирателей, вероятно, имеет прямую связь с тем, что 69 процентов вполне устраивает, как живет сейчас столица. И только 24% горожан недовольны ситуацией в своем районе. В то же время 51 процент опрошенных считают, что за последние годы их район стал более комфортным. Прийти на избирательные участки 8 сентября, в Единый день голосования, когда в городе пройдут выборы, намерены 44 процента опрошенных в ходе опроса. Но точно уверены в этом лишь 28 процентов, еще 16 процентов сказали, что скорее примут участие в выборах, а 29% этот опрос для себя пока не решили.

Напомним, Московская городская Дума - законодательное собрание города Москвы. Полномочия депутатов VI созыва действуют с 2014 по 2019 год. Их всего в столичном парламенте 45 депутатов, все они избраны по одномандатным округам. Председателем Мосгордумы с 1994 по 2014 год был Владимир Платонов, а с сентября 2014 года его сменил Алексей Шапошников. Депутаты нового созыва будут избираться по мажоритарной системе в 45 одномандатных округах сроком на 5 лет - до 2024 года.

Власть Работа власти Внутренняя политика Москва Московская городская дума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия заплатила взнос в Совет Европы
Полеты российских авиакомпаний вновь разрешены в Чехии
ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Роскосмос показал на снимках масштабы наводнения в Иркутской области
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение