Оппозиция идет на выборы в Мосгордуму с рейтингом в 6%

Интересные данные обнародовал ВЦИОМ о том, как идет в столице подготовка к выборам в Мосгордуму. В ходе проведенного опроса социологи выяснили, что за кандидата от оппозиции готовы проголосовать лишь 6 процентов жителей мегаполиса, в то время как 29% горожан намерены поддержать кандидатов от власти.

Впрочем, в материалах исследования отмечается, что предстоящие выборы в столичный парламент явно не во главе рейтинга волнующих москвичей тем. Лишь 28 процентов из опрошенных вообще заметили, что на улицах города начался сбор подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. О своей же готовности поставить подпись за кого-то определенного вообще высказались лишь 7 процентов респондентов. И все-таки чаще всего в роли кандидата опрошенные видят представителя именно партии власти: таких 29 процентов из числа опрошенных. Еще 18 процентов готовы отдать свои голоса представителям парламентских партий, а вот за оппозиционного несистемного кандидата по своему округу - всего 6%, говорится в исследовании.

Что еще выяснили социологи? Инертность избирателей, вероятно, имеет прямую связь с тем, что 69 процентов вполне устраивает, как живет сейчас столица. И только 24% горожан недовольны ситуацией в своем районе. В то же время 51 процент опрошенных считают, что за последние годы их район стал более комфортным. Прийти на избирательные участки 8 сентября, в Единый день голосования, когда в городе пройдут выборы, намерены 44 процента опрошенных в ходе опроса. Но точно уверены в этом лишь 28 процентов, еще 16 процентов сказали, что скорее примут участие в выборах, а 29% этот опрос для себя пока не решили.

Напомним, Московская городская Дума - законодательное собрание города Москвы. Полномочия депутатов VI созыва действуют с 2014 по 2019 год. Их всего в столичном парламенте 45 депутатов, все они избраны по одномандатным округам. Председателем Мосгордумы с 1994 по 2014 год был Владимир Платонов, а с сентября 2014 года его сменил Алексей Шапошников. Депутаты нового созыва будут избираться по мажоритарной системе в 45 одномандатных округах сроком на 5 лет - до 2024 года.