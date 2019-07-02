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02.07.2019 17:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Воронежем спасли мужчину, упавшего в яму с битумом

Текст: Элина Труханова

В Воронежской области спасли мужчину, тонувшего в яме с битумом.

По информации РИА Новости, инцидент произошел 28 июня в окрестностях города Павловска, на территории уже не работающего предприятия. Мужчина 1986 года рождения провалился в яму с битумом и не смог самостоятельно оттуда выбраться. На помощь пришли спасатели.

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- Людей там мало, кто-то проходил, а мужчина держался за бревно. Начал кричать, прохожие позвонили спасателям, и они вытащили его, - цитирует агентство представителя экстренных служб региона.

Спасенного доставили в больницу, где медикам пришлось приложить немало усилий, чтобы его отмыть.

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