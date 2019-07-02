Под Воронежем в ДТП погибли три человека

В Воронежской области при столкновении автомобиля с опорой освещения погибли три молодых человека, один травмирован.

УМВД по региону сообщает, что авария произошла 2 июля около двух часов ночи в городе Лиски.

- По предварительным данным, 20-летний водитель авто

На месте аварии скончались водитель автомобиля и две его пассажирки - 19- и 20-летняя девушки. Еще один пассажир, 20-летний молодой человек, госпитализирован. О его состоянии пока ничего не сообщается.

Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.