С нового года москвичи перейдут на раздельный сбор мусора

С 1 января 2020 года Москва досрочно переходит на раздельный сбор мусора. Корреспондент "РГ" выяснил, как готовятся к этому москвичи.

По крупицам

Почему переход называют досрочным? Все регионы страны начали разделять мусор с 1 января текущего года. А трем городам федерального значения - Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю - закон разрешил отсрочить раздельный сбор до 2022 года. Но столица затягивать с этим не стала и в середине июня президиум правительства Москвы принял постановление о досрочном переходе на раздельную систему обращения с отходами уже в следующем году.

Строго говоря, московские власти уже не раз проводили эксперименты по раздельному сбору. В парках давно оборудованы специальные разноцветные баки для разных видов отходов. В социальных сетях без труда можно найти группу - и не одну! - москвичей, которые и сами сортируют мусор у себя дома, и обучают этому других. А с сентября прошлого года в столице заработал проект "Собиратор" - горожанам предложили привозить вторсырье на специальный пункт сбора по адресу: Кавказский бульвар, д. 54, стр. 5. И хотя он не для всех расположен близко, жители столицы ежемесячно привозят туда до трех тонн перерабатываемых отходов.

А недавно во дворе по адресу: улица Правда, д. 7/9, поставили желтый контейнер с сеточками по бокам и надписью "пластик, бумага, картон, жестяные банки". Как оказалось, этот бак появился по просьбам жителей дома, которые, собрав подписи соседей более чем 60 квартир, отнесли в управу письмо об установке такого контейнера. Аналогичные случаи зафиксированы в Центральном и Юго-Западном округах Москвы. В результате сейчас во дворах стоят порядка тысячи баков для сортировки отходов.

Куда уехал мусор

Их содержимое вывозит машина того же мусорного оператора, который работает в округе. Всего в столице 5 крупных региональных операторов. Как рассказали "РГ" в пресс-службе одного из них, вывозящего отходы с Северного и Центрального округов, их жители образуют порядка 750 тысяч тонн мусора ежегодно. Из мусорных баков он попадает на сортировочные заводы во Владыкино и подмосковном Долгопрудном. Там отходы сортируют в полуавтоматическом режиме, отсеивая органику и выбирая металл с помощью магнитов, а стекло, картон и некоторые виды пластика - вручную. Затем каждый вид вторсырья прессуют и штабелируют. Пластик забирают для переработки компании в Твери и Калуге, остальное вторсырье уходит по мере спроса. Причем, утверждают в пресс-службе оператора, в переработку могло идти до 45 процентов отходов, но проблема в том, что в одном пакете с сухим вторсырьем лежит и мокрый мусор - остатки пищи. "Если отделять сухой мусор от мокрого, до переработки доедет гораздо больший процент отходов, - рассказала "РГ" представитель компании Оксана Бачина. - Сейчас перерабатывается порядка 10 процентов".

Как пояснил "РГ" заместитель председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Дмитрий Сапелкин, сортировать мусор несложно, главное - решиться на это. "Сортировка в квартире не требует дополнительного места, так вся бумага, газеты и журналы легко ждут своего часа на журнальном столе, картон от упаковок сминается, превращаясь в лист, который можно положить в любую емкость, в том числе и в контейнер для хранения бумаг, - рассказывает Сапелкин. - Для мокрых пищевых отходов остается привычное мусорное ведро".

Впрочем, по словам Сапелкина, многие москвичи сегодня сами пытаются заработать на отходах, накапливая дома килограммы пластика, бумаги или картона и потом сдавая его в пункты приема вторсырья. К примеру, килограмм жестяных и алюминиевых банок принимают по цене от 15 до 60 рублей, за бумагу предложат 3-8 рублей, за стекло - от 2,5 рубля.

Всем по баку

Тех же, кто за раздельный сбор ни подписи не собирал, ни заработать на нем не спешит, все равно теперь обеспечат баками для вторсырья. "До конца года в каждом дворе поставим отдельный контейнер для полезных компонентов, которые можно переработать, - рассказал "РГ" руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства города Александр Соловьев. - Собирать будем пластик, стекло, бумагу, картон и металл (банки). И отдельно останутся контейнеры для пищевых отходов. Это будут те баки, что уже стоят во дворах. Такое разделение позволит упростить задачу и охватить программой даже небольшие дворы".

Власти очень рассчитывают на сознательность горожан. Поэтому за использование мусоропровода, не предполагающего раздельного сбора или за пакет, выброшенный не в тот контейнер, штрафовать никого не будут. Как не будет и льгот за применение раздельного сбора. Заваривать действующие мусоропроводы пока не будут, хотя Соловьев и не исключает, что в будущем к этой мере придется прийти, если мусоропроводы перестанут быть востребованными.

"Наша задача сократить количество мусора, который отправляется на полигоны для захоронения, перерабатывая то, что можно использовать вновь, - говорит Александр Соловьев. - И основной способ вовлечения в эту новую программу жителей останется прежним: разъяснения, агитация и наглядная демонстрация пользы".

Помимо жилых дворов, столичные власти планируют включить в программу объекты социальной сферы, ресторанный бизнес, офисные центры, которые будут обязаны выделить место для сбора вторсырья и заключить договоры на вывоз этих отходов.

В каждом московском дворе будет свой бак для вторсырья.

Кстати

Сколько мусорит город

По данным разных экологических организаций, мегаполис производит порядка 7,5 млн тонн отходов ежегодно. Из них пищевой или мокрый мусор составляет 25%, картон и бумага - 25%, пластик - 16%, стекло - 13%, металл - 2%. Оставшиеся 19% - это компоненты, которые отсеиваются. Сегодня перерабатывается не более 10% от общего объема мусора.