Собянин в 3 раза увеличил срок действия парковочных разрешений для многодетных семей

С года до трех лет увеличен срок действия парковочных разрешений для многодетных семей. Такое решение принято на заседании президиума правительства Москвы.

В документе говорится, что сделано это в целях дальнейшего развития единого парковочного пространства и улучшения условий его использования. На самом деле родителям больших семей это просто намного удобнее - не ходить с бумагой каждый год, чтобы продлить ее, а сразу оформить на три года.

На заседании президиума были приведены цифры: в настоящее время в городе проживает 75,5 тысячи многодетных семей из 147 тысяч в целом. Все они получили парковочное разрешение и каждый третий пользуется им ежедневно.

Напомним, резиденты - собственники или наниматели по договору социального найма жилых помещений - смогут подтвердить свое согласие на оформление парковочного разрешения удаленно через портал госуслуг. Теперь они избавлены от необходимости ходить в центры госуслуг "Мои документы" или заверять согласие у нотариуса.

Получение согласия сособственников при оформлении разрешения требуется порядка 40 тысяч резидентов (из 82 тысяч).

Для многодетных семей и резидентов еще одно новшество - вводится дополнительное информирование о приостановлении действия парковочного разрешения, к примеру, за наличие неоплаченных штрафов или истечения срока действия разрешения. Напомнят им об этом через "личный кабинет" на портале госуслуг или с помощью SMS, электронной почты, через приложение "Парковки Москвы".

Заявки на выдачу парковочных разрешений по новому порядку - с учетом вышеуказанных изменений - начнут принимать с 5 июля текущего года.