В центре Москвы найден клад эпохи Николая II

Московские археологи нашли крупный клад времен Николая II в самом центре столицы.

Как рассказали в пресс-службе Мосгорнаследия, старинные монеты были обнаружены во время раскопок в Костянском переулке. В общей сложности найдено около 60 монет номиналами 5 и 10 рублей. Как полагают эксперты, они чеканились на рубеже XIX и XX веков.

"Скорее всего, хозяин денег спрятал их во время революции или гражданской войны, - считает глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. - Это один из крупнейших кладов, найденных в нашем городе в последние годы". Стоимость этих монет в пересчете на современные деньги - около миллиона рублей.