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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве таксист отравил клиента и снял с его карточки деньги

Житель Москвы остался без банковской карты и денег после поездки на такси.

Фото: МВД.РФ
Московский отравитель сделал свой "коктейль" из рецептурных препаратов

Как сообщии в правоохранительных органах, пострадавший отдыхал в одном из ресторанов на Пятницкой улице, а домой решил поехать на такси. В пути водитель предложил клиенту выпить воды, в которую что-то подмешал.

"В полицию поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен гражданин с признаками отравления ", - рассказали в столичном управлении МВД.

По данным ведомства, утром потерпевший обнаружил пропажу банковской карты, с которой были списано 16 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ведутся поиски злоумышленника.

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