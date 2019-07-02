В Москву придет осенняя погода

Вторая половина этой недели в Москве будет по-осеннему прохладной и дождливой. Поэтому о пляжах на время можно забыть.

Как сообщили в центре "Фобос", погода заметно подпортится в среду 3 июля. Ожидаются скоротечные ливни и порывистый ветер. Температура воздуха понизится до 17-20 градусов. Примерно такая же погода сохранится 4 и 5 июля.

К выходным в столице повеет осенним настроением: зарядят дожди, а термометры покажут не больше 15-18 градусов. Такая погода, отмечают синоптики, больше характерна для сентября.