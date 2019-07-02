В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя

В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе ГСУ СК региона, инцидент произошел в Электростали на Советской улице. Продавцы сообщили охраннику, что один из посетителей подозрительно себя ведет и пытается украсть товар. ЧОПовец увел гражданина в подсобку, и там между ними завязалась драка. Во время потасовки охранник задушил покупателя.

Действия ЧОПовца квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть. Суд заключил подозреваемого под стражу.