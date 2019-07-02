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02.07.2019 12:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".

В московском ТЦ найден труп младенца

Как уточнили в пресс-службе ГСУ СК региона, инцидент произошел в Электростали на Советской улице. Продавцы сообщили охраннику, что один из посетителей подозрительно себя ведет и пытается украсть товар. ЧОПовец увел гражданина в подсобку, и там между ними завязалась драка. Во время потасовки охранник задушил покупателя.

Действия ЧОПовца квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть. Суд заключил подозреваемого под стражу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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