В регионах примут новый стандарт качества городских пространств

Воронежская область вызвалась стать пилотной площадкой для разработки перспективных подходов к комплексному развитию территорий.

Люди не хотят жить в кварталах, где нет мест для отдыха и отсутствуют объекты социальной инфраструктуры. Фото: Игорь Филонов

Новый стандарт разработан для городов минстроем и корпорацией Дом.рф совместно с КБ "Стрелка". Утвердить его планируют до конца 2019 года. Чтобы предложения экспертов нельзя было проигнорировать на местах, с учетом стандарта будут скорректированы документы нормативно-технического регулирования. У чиновников, градостроителей и девелоперов будут четкие ориентиры для формирования качественного жилфонда, инфраструктуры и общественных пространств.

Периферия не хуже

Неужели их не было раньше? Безусловно, требования к различным элементам городской среды есть и сегодня. Но под качеством жилья понимают, как правило, его прочность и удобство планировки, выполнение нормативов по количеству детских площадок или парковочных мест. Как должен расти город - ввысь или вширь, какой высоты должны быть дома, сколько положено зелени или школ - подобные вопросы тоже регламентируются градостроительными нормами, местными генпланами и правилами застройки. Но охвачены далеко не все вопросы. И в каждом муниципалитете так или иначе изобретают свой велосипед.

Создавая стандарт, специалисты КБ "Стрелка" руководствовались принципами международных исследований: в последние годы урбанисты стараются опираться на массивы больших данных. Это позволяет понять, как взаимосвязаны качество среды, физическая форма поселения и процессы его социально-экономического развития. Все сходятся во мнении, что города должны быть компактными и разнообразными, отметил партнер КБ, руководитель направления "Стратегия развития территорий" Алексей Муратов.

Кроме того, меняется представление о ядре и периферии.

- Города до сих пор развивались вокруг заводов, делились на центр и спальные районы. Сейчас предлагается другая концепция. Города должны конкурировать за человека, а человек - иметь возможность чувствовать себя комфортно везде: дома, во дворе, в парке, независимо от того, в каком районе он проживает, - пояснил суть "перезагрузки" спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета по развитию городских территорий и общественных пространств.

Тема приобрела особую актуальность на фоне того, что в стране планируется в очередной раз повысить темпы строительства. Важно не получить новые безликие микрорайоны высоток в чистом поле где-то на окраине - со временем такие территории деградируют.

- Во исполнение майского указа президента в стране будет возведено 600 миллионов квадратных метров жилья - важно, чтобы оно строилось по новым правилам. Также должен меняться и старый фонд, - подчеркнул генеральный директор "Дом.рф" Александр Плутник.

Пробы были

Не сказать, чтобы Воронеж был образцом тотального строительного хаоса, где только новый стандарт развития территорий и покажет людям, что такое комфортная среда. Есть уголки, где люди создали ее сами (благоустроили дворы за свой счет и на грантовые средства, сделали пандусы у подъездов). Есть небольшие "клубные дома" с повышенным уровнем комфортности. Есть жилые массивы, где поработали прогрессивные застройщики - например, "Олимпийский" в Центральном районе или кварталы "Инстепа" в Отрадном и Бабякове. Достаточное количество парковок, социальные объекты, торговые точки, близость к зеленым зонам - в принципе, это новое для города качество (отсюда и высокий спрос на квартиры).

Но здесь под эксперимент у бизнеса было то самое "чистое поле". Если же осваивать приходится участок в районе со старой застройкой, отвечать на чаяния будущих жильцов сложнее. Так, в ЖК "Челюскинцев, 101" есть "двор без машин" и подземные паркинги (которые в Воронеже, к слову, пока не используются в полной мере - люди экономят, надеясь найти место под авто на улице), детский городок и спортплощадка, элементы ландшафтного дизайна, охрана на входе в комплекс. Но дома зажаты частным сектором с узкими улочками - проезжая по ним, новоселы явно осложнят жизнь соседям. И когда старые дома начнут сносить под высотную застройку (а в том, что это будет происходить, сомневаться не приходится), общая планировка территории может стать довольно бестолковой.

Города должны конкурировать за человека, а человек - иметь возможность чувствовать себя комфортно везде: дома, во дворе, в парке

Между тем местные чиновники, учитывая прогнозы архитекторов и урбанистов, хотели бы остановить "расползание" Воронежа и переключить внимание девелоперов на уже застроенные депрессивные районы. А значит, комплексно развивать придется не гектары "полей", а как раз такие, как на Челюскинцев, сложные участки - перекладывать сети, расширять дороги, предусматривать новые общественные пространства, куда люди могли бы спуститься на прогулку из своих "муравейников", не рискуя оказаться в плотной толпе.

Поскольку места для маневров на территориях со старым жилфондом мало, воронежский губернатор Александр Гусев уже предлагал использовать, например, под скверы участки, которые будут освобождаться от ветхих и аварийных домов. Там, где снос пойдет за счет инвестора, устроить сколько-нибудь просторную зону отдыха вряд ли удастся. Но если площадка расчищается за счет бюджета, можно подумать и об общественном пространстве, и об озеленении, считает Гусев.

Номинально нормативы по площади зеленых зон в Воронеже выполнены, но - это если принимать во внимание пригородные леса. Людям же хочется гулять с детьми и после работы на разумном расстоянии от дома. Поэтому каждая попытка застроить в спальных микрорайонах участки с какими-никакими деревьями вызывает бурю протеста. Увы, он не всегда помогает.

Вплоть до мелочей

В соседней Белгородской области традиционную для России гонку за количеством квадратных метров жилья, вводимых в эксплуатацию, удалось приостановить, приоритет отдан их качеству, заверила на форуме "Зодчество VRN" главный архитектор региона Галина Горожанкина.

- 1990-е печально сказались на Белгородской области. У нас есть депрессионные площадки, которые долгое время развивались без идеи, функции, нацеленности на среду, - признала она. - Типичный пример - поселок Майский в Белгородском районе. Там есть одно преимущество: рядом зеленая зона. В этом контексте мы и стали продумывать новую концепцию застройки: дворы без автомобилей, хорошие пешеходные связи, дифференцированные зоны активности.

В регионе приняли собственный стандарт качества для жилой застройки. Он дополняет федеральные СНиПы и СанПиНы. Результат можно увидеть в микрорайоне "Новая жизнь". Здесь постарались создать безопасную безбарьерную среду и понятную навигацию. Регламентировано множество деталей: прозрачные двери в подъездах, лестничные клетки с естественным освещением, помещения для колясок и места хранения для кондиционеров, вид мусорных площадок.

Заметим, что детальное дополнительное регулирование подходит лишь для регионов, где бизнес законопослушен. В стране немало мест, где застройщики не выполняют и базовых федеральных требований. Вместе с тем есть и обратные примеры, когда девелопер ставит более высокую планку по комфортности среды - и упирается в несовременные нормативы.

- Когда в России принимали Градостроительный кодекс, была идея сделать в дополнение к нему еще и технический регламент, чтобы в перспективе отменить советские СНиПы и ГОСТы. В них заложен необходимый минимум, но сами документы морально устарели и мешают обеспечивать вариативность застройки. Ни к чему хорошему это не приводит, - подтвердила главный архитектор Белгородской области.

Впрочем, на фоне слабой покупательной способности населения на первом плане для большинства застройщиков остается не прогресс, а себестоимость "квадратов".

- Для привлечения инвестора в "Новую жизнь" важно не только наличие нормативной документации, но и спрос на жилье, - напомнила Горожанкина. - Развитие квартала рассчитано на пять лет, но все будет зависеть от экономической ситуации.

- Когда в России принимали Градостроительный кодекс, была идея сделать в дополнение к нему еще и технический регламент, чтобы в перспективе отменить советские СНиПы и ГОСТы. В них заложен необходимый минимум, но сами документы морально устарели и мешают обеспечивать вариативность застройки. Ни к чему хорошему это не приводит.

компетентно

Дмитрий Ступин, глава группы концепций строительной компании "Брусника" (Челябинск):

- Большинство застройщиков пребывают в равновесии. Используют идентичные принципы, повторяющиеся планировки, в том числе с теми же "дворами без машин". Мы делаем ставку на уникальность. Работа в высоком ценовом сегменте позволяет идти на риски, опробовать какие-то новые решения - и потом внедрять их в стандартном жилье. Собственные стандарты качества постоянно улучшаем. В приоритете - комфорт, но при этом мы ищем способы сокращения себестоимости в отдельных элементах. Сегодня компании пытаются удешевить проекты, и часто именно за счет среды. В перспективе проектирование будет дороже, а строительство дешевле.

Кирилл Пернаткин, руководитель "DUTCH architectural studio" (Нижний Новгород):

- Сейчас все копируют проекты "Брусники". Два года назад заказчики, как один, просили скопировать (а точнее сказать - спародировать) решения московской группы "ПИК". Барьеров для развития у нас два. Во-первых, стройка как отрасль консервативна, далеко не у всех компаний есть бюджет на эксперименты. Во-вторых, мешает безапелляционность нормативов. Почему были установлены эти значения? Непонятно. Например, если спросить, почему надо оставлять вот именно такое расстояние между парковками, то вам начнут приводить малоубедительные доводы. А нужен официальный и прозрачный расчет. И тогда, если понадобятся какие-то послабления, можно будет точно так же четко рассчитать компенсаторные мероприятия.

Александра Чечеткина, директор проектов в КБ "Стрелка", руководитель московских курсов лондонской архитектурной школы AA School:

- Разнообразие - сегодня один из ключевых принципов формирования городской среды. У людей стало больше сценариев поведения в быту: точки работы и досуга разбросаны по большой территории, используются разные способы перемещения. Город должен удовлетворять новым потребностям жителей. Вопрос в том, как тиражировать удачные проекты, не приходя опять к скучному однообразию.