В столице открылся сезон проката лодок и катамаранов

В восьми парках Москвы открылся сезон проката лодок и катамаранов. Маршруты - на любой вкус. Например, в "Царицыно" среди местных дворцов можно устроить себе и друзьям экскурсию, а в усадьбе "Кусково" антураж располагает к романтическим свиданиям. Полный перечень парков и цены - в нашей инфографике. Мы же рассмотрим самые интересные места, куда можно попасть водным транспортом.

Прогулка с историей

Музыкальный фонтан на острове, исторические мосты и плотины - все это располагает к спокойной прогулке для любознательных в заповеднике "Царицыно". Лодочные станции, как убедился корреспондент "РГ", здесь открылись на всех трех прудах. Причем на Нижнем - впервые. Впрочем, мы советуем именно Верхний Царицынский пруд. Во-первых, он широкий, а во-вторых, там выдают аудиогиды. "Сервис этот работает по выходным, - рассказали сотрудники лодочной станции. - Приходите компанией! Лодочник возьмет вас на моторку, на 40-минутной прогулке многое узнаете о нашем заповеднике". Одного-двух человек не повезут, приводите с собой минимум пятерых друзей. По 250 рублей с человека - недорого.

За время экскурсии много нового узнаешь не только про сам парк, но и про живописные пруды. В Средние века на этих водоемах работали мельницы, в прудах разводили плотву, карасей и лещей. А в XVIII веке "Царицыно" стало резиденцией Екатерины II, и Верхний пруд сделали центром пейзажного парка. Но хотя водоемы оставили "для красоты", рыбу здесь ловить не перестали. В XIX веке даже устраивали праздники: дни рыбалки в присутствии монарших особ. Чтобы покататься по Верхнему пруду, заходить стоит не через центральный вход "Царицына", а чуть правее. Там, кстати, есть и удобная парковка, и автобусная остановка.

Где находится: Дольская улица, 1, стр. 32, - это адрес главного входа. Проще всего добраться пешком от станции метро "Царицыно". До входа - 10 минут, до самих прудов - 15, вы их сразу увидите.

Дух Шаляпина

В самом народном парке Горького кататься можно на Пионерском и Голицынском прудах. Водоемы небольшие, но зато, как и в "Царицыне", с историей. Собственно, Пионерский пруд обрел свое нынешнее название только после революции. До этого он был просто Малым. Именно там любил ловить рыбу выдающийся актер Михаил Чехов. А зимой в прежнее время тут делали каток, который, например, посещал сам Федор Шаляпин. Соседний, Голицынский пруд - тоже историческое место. А в наше время еще и романтическое. Вода тут вечером подсвечивается цветными огнями. После водной прогулки можно зайти в летний кинотеатр "Пионер", он тут же, рядом. Это самая большая в нашем городе площадка для просмотра фильмов под открытым небом.

Где находится: улица Крымский Вал, 9. До центрального входа легче всего добраться от станции метро "Октябрьская", до прудов идти минут 5-10.

Камеры, мотор!

Почти идеальное место для селфи в лодке на фоне живописного пейзажа - Измайловский парк. И дело тут не только в величественном зеленом массиве, который раскинулся практически посреди шумного мегаполиса. Широкий Круглый пруд был украшением этой зеленой зоны во все времена. В XVII веке тут часто гостили русские царевны. Они выезжали на пруды ради забавы, чтобы покормить водившихся там щук и стерлядей. Перед царским обедом для рыб они всегда звонили в колокольчик, и вся живность, едва заслышав его, сплывалась к "царской" лодке. Сегодня здесь можно устроить и свидание, и скоростной заплыв на моторной лодке. Она достаточно быстрая, но все же входит в категорию маломерных судов малой мощности, объяснили в пресс-службе "Мосгорпарка". Соответственно прав на нее оформлять не потребуется.

Где находится: вход в парк со стороны 1-й улицы Измайловского зверинца или с Московского проспекта. Там есть парковки вдоль дороги, но их мало, лучше приезжать раньше. Удобнее добираться по МЦК, выходите на станции "Соколиная гора".

Графский размах

Еще один вариант для "романтики на воде" - усадьба "Кусково". Лодки здесь дают в аренду на Большом Дворцовом пруду. Том самом, где еще пару веков назад досуг проводили гости графов Шереметевых. С тех пор в "Кусково" осталось и множество интересных уголков. Во время прогулки, в частности, вы обогнете небольшой островок, где раньше располагалась крепость Шереметевской потешной флотилии. Обратите также внимание на две колонны, между которыми тоже будете проплывать. Сейчас они "просто" памятники, а раньше служили маяками.

Где находится: вход в усадьбу с Оранжерейной улицы. Ближайшая станция метро "Новогиреево" довольно далеко, придется воспользоваться автобусами.

Шар смеха

"Усадьба Воронцово" - отличное место для семейного водного отдыха. Малышню, конечно, увлекают прогулки и на обычных лодках, и на катамаранах. Но гораздо веселее - зорбинг. Казалось, что повальное увлечение этим видом спорта (или, лучше сказать, досуга) позади, но нет - зорбы и сейчас популярны. Подросткам нравится кататься по воде в этих прозрачных шарах. Для забав отведена зона рядом с берегом Большого Воронцовского пруда.

Но к тому же это еще и место с историей. Пруды у господского дома довольно часто реконструировались, даже менялось их количество. Современный вид парковые водоемы приобрели только в 2005-2006 годах после масштабной реконструкции. Их полностью почистили, предварительно спустив всю воду. Точно такая же процедура, кстати, проводилась и в 1970-е годы.

Где находится: ближайшие станции метро "Новые Черемушки" и "Проспект Вернадского" - в 2-3 километрах. Но у подземки останавливаются автобусы, которые довезут вас до остановки "Усадьба Воронцово".





Лодки в будущее

Жители Зеленограда раньше могли кататься на лодках по Малому пруду в живописном парке Победы. Но в этом году местную станцию, уютную, но уже серьезно устаревшую, закрыли на реконструкцию. Новый пункт проката будут строить на Большом пруду с учетом самых современных требований к местам отдыха. И саму станцию, и набережную пруда построят из террасного покрытия, а сам павильон с кассами - из термоясеня (это термически обработанная натуральная древесина). И вообще это будет не просто лодочная станция, а многофункциональная зона отдыха. Ведь кроме проката судов здесь возведут эллинг для постоянного хранения лодок. А главное, обустроенный солярий с шезлонгами. Обновленный городской пруд станет летним центром активного семейного отдыха.

Кстати

Семья в каноэ

В этом сезоне москвичи и туристы смогут с удовольствием проводить время на воде не только в парках. На главной выставке страны ВДНХ, отмечающей 80-летний юбилей, открылись сразу четыре лодочные станции. Особенно рекомендуем посетить 3-й Каменский пруд на территории Ландшафтного парка за павильоном "Космонавтика и авиация". Это одно из самых живописных мест в обновленном выставочном комплексе. Сейчас там 15 лодок, но скоро появятся еще и семейные каноэ - такого нет ни в одном парке столицы. Станции на ВДНХ работают в будни с 11 до 22, а в выходные и праздники - с 10 до 22.00. Сезон продлится до конца сентября.

Внимание

Тысяча плюс

В некоторых парках с тех, кто берет в аренду лодку или катамаран, попросят залог. На всякий случай берите с собой дополнительно 1-2 тысячи рублей. И еще перед выходом настоятельно рекомендуем звонить в парки, если на улице дождь. В плохую погоду лодочные станции могут не работать. Впрочем, по прогнозам синоптиков, в июле нас в основном ожидают тепло и солнце.