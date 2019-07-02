Житель Подмосковья украл чужой автомобиль с помощью эвакуатора

Вызвать эвакуатор, чтобы украсть чужую машину, - до такого додумался житель подмосковного Раменского.

Как рассказали в областном главке МВД, мужчина с помощью эвакуатора похитил автомобиль с улицы Шоссейной в Люберцах и таким образом перевез ее в другой подмосковный город - Железнодорожный, где ее начали разбирать.

Нарушителя задержали благодаря записям с камер видеонаблюдения. Он пояснил, что выполнял заказ на кражу транспортного средства.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража". По подозрению в ее совершении задержан ранее судимый 36-летний житель Раменского района. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.