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02.07.2019 19:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Угоняли почти законно

Мошенники крали иномарки с помощью эвакуатора
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 142(7900)
Удивительную схему автоугонов изобрели мошенники столичного региона. Они придумали выдавать себя за сотрудников городской службы, выявляющих нарушителей правил парковки.

Что, как выяснилось, сделать было совсем нетрудно. Достаточно было просто вызвать эвакуаторов. Корреспонденту "Российской газеты" сообщили в пресс-службе Главного управления информации подмосковной полиции, что сыщики поймали главного подозреваемого в этих кражах. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Раменского района.

Мошенникам достаточно было позвонить в службу эвакуации, чтобы забрать дорогую машину и направить в другое, более удобное для ее демонтажа место. И полностью там ее разграбить

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России "Люберецкое" задержан ранее судимый 36-летний житель Раменского района, подозреваемый в совершении кражи. По ее словам, "установлено, что злоумышленник, находясь возле одного из домов по ул. Шоссейной, вызвал службу эвакуации автомобиля для транспортировки не принадлежащего ему транспортного средства. Сотрудник организации погрузил машину, припаркованную на неохраняемой стоянке, и доставил ее в указанное правонарушителем место. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей", - рассказала Петрова.

"Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого по месту его проживания. Мужчина пояснил, что выполнял заказ по хищению автомашины. После совершения преступления он доставил автомобиль в один из ГСК города Железнодорожного, где в дальнейшем иномарку обнаружили оперативники уже в разукомплектованном состоянии", - отметила она.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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За сухими словами полицейского протокола следует весьма прозаическая суть: мошенникам достаточно было позвонить в службу эвакуации, чтобы забрать дорогую машину и направить в другое, более удобное для демонтажа этой иномарки место. И эту машину вывозили. А затем быстро разбирали на запчасти. Между прочим, этими автомобилями могли пользоваться и местные представители организованной преступности.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ "Кража".

Если поймают этих угонщиков и не будет доказано их участие в других преступлениях, то они могут потерять свободу на 10 лет.

В отношении подозреваемого Люберецким городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.

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