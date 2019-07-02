На Сахалине подростков унесло в море на пенопластовом плоту

Двое подростков вышли в море на самодельном плоту из пенопласта в районе села Чехов на Сахалине и не смогли противостоять волнам и ветру. Утлое суденышко стало уносить все дальше от берега. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

На поиски отправились спасатели, медики и полицейские села Чехов. К операции по спасению терпящих бедствие подростков подключился и один из местных рыбаков. Он вышел в море на лодке и смог догнать уплывающий пенопластовый плот. Ребята пересели в лодку и вскоре вместе со своим спасителем добрались до берега.

Сотрудники "скорой" осмотрели детей и пришли к выводу, что они не нуждаются в медицинской помощи.