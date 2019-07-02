В Хабаровске арестована мастер маникюра, вырывавшая ногти клиентам

Мастер маникюра, вырывавшая ногти клиентам в Хабаровском крае, арестована. В ее отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью.

49-летняя женщина проводила в регионе платные семинары, "обучая" методам реконструирования и восстановления поврежденных и разрушенных ногтей.

"При этом она не имела медицинского образования, соответствующих сертификатов и лицензий. Оказывала медицинские услуги по удалению ногтей с окружающими тканями, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сообщает пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.

Подозреваемую задержали в Московской области и этапировали в Хабаровск. Дома у нее провели обыск, изъяли необходимые для следствия вещи.

Сейчас правоохранители устанавливают точное число пострадавших от ее действий клиентов и степень причиненного им вреда.

К слову, ранее женщина сидела в тюрьме за умышленное убийство и мошенничество. На данный момент она находится в следственном изоляторе.