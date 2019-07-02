В Приморье многодетные семьи начали получать компенсации за авто

Двадцать шесть многодетных семей, проживающих в Приморском крае, уже получили компенсацию из краевого бюджета при приобретении транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Всего поступило 37 заявлений от многодетных родителей, 26 удовлетворены после того, как семьи определились с выбором авто.

"Самыми активными в этом вопросе оказались семьи из Большого Камня и Шкотовского района. Здесь все пять обратившихся с заявлениями семей уже купили автомобили. В Красноармейском районе благодаря новому закону три многодетные семьи обзавелись транспортом, две - в Спасске-Дальнем и районе, по одной во Владивостоке, Уссурийске и Лазовском районе", - уточняют в департаменте труда и социального развития.

Закон о выплате на автомобиль семьям с шестью и более детьми появился в Приморье в марте этого года. Размер компенсации за приобретение автотранспорта для большой семьи составляет не более одного миллиона рублей и предоставляется один раз.