Пермские приставы за долги арестовали два гроба и траурный венок

Пермские приставы смогли заставить пермскую предпринимательницу рассчитаться по долгам, арестовав два гроба и траурный венок. Об это сообщили в пермском управлении ФССП.

Женщина задолжала налоговой службе тридцать тысяч рублей, но отдавать их не торопилась. Дело дошло до суда, а потом и до приставов. Сотрудники фискальной службы уведомили должницу, что деньги надо заплатить, иначе сумма долга увеличится.

Однако она не торопилась погасить долги, видимо, полагая, что из-за такой небольшой суммы ничего с ней не сделают.

Но приставы не оставили ее в покое и даже пришли к ней на кладбище. Именно там находится киоск, где предпринимательница торгует ритуальными принадлежностями.

Приставы арестовали находившиеся в торговом заведении два гроба и траурный венок. Их совокупная стоимость превышала сумму долга и потому предпринимательница, не желая терять товар, быстро погасила все задолженности. После этого арест с гробов был снят.