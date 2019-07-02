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02.07.2019 10:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У экс-прокурора Пермского края обнаружили более полумиллиарда рублей

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)

В ходе расследования уголовного дела по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) было обнаружено более 500 миллионов рублей, принадлежащих экс-прокурору Пермского края Александру Кондалову. В настоящее время прокуратура Пермского края через суд добивается обращения этих средств в доход государства.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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Как пояснили "РГ" в краевом надзорном ведомстве, гособвинение считает, что Александр Кондалов, возглавлявший региональную прокуратуру с 2000 по 2009 год, не мог получить эти средства законным путем, поскольку его официальный доход за время работы руководителем управления был несопоставимо меньше обнаруженных сумм.

В настоящее время в отношении Кандалова расследуется уголовное дело, связанное с его деятельностью на посту руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора (возглавлял после 2009 года). Обвиняемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации и объявлен в международный розыск.

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