У экс-прокурора Пермского края обнаружили более полумиллиарда рублей

В ходе расследования уголовного дела по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) было обнаружено более 500 миллионов рублей, принадлежащих экс-прокурору Пермского края Александру Кондалову. В настоящее время прокуратура Пермского края через суд добивается обращения этих средств в доход государства.

Как пояснили "РГ" в краевом надзорном ведомстве, гособвинение считает, что Александр Кондалов, возглавлявший региональную прокуратуру с 2000 по 2009 год, не мог получить эти средства законным путем, поскольку его официальный доход за время работы руководителем управления был несопоставимо меньше обнаруженных сумм.

В настоящее время в отношении Кандалова расследуется уголовное дело, связанное с его деятельностью на посту руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора (возглавлял после 2009 года). Обвиняемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации и объявлен в международный розыск.