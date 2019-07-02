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02.07.2019 11:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Бузулуке амурская тигрица из зоопарка ранила молодого человека, пытавшегося украсть тигренка.

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Как сообщило во вторник УМВД по региону, ЧП произошло в передвижном зоопарке на стадионе "Труд". Когда охранник отошел на другой участок территории, 20-летний юноша схватил тигренка и попытался вытащить редкое животное из клетки. Однако мать детеныша вцепилась в руку похитителя. Сотрудникам зоопарка с трудом удалось вырвать его из ее лап.

- Молодой человек с травмами различной степени тяжести помещен в лечебное учреждение. У палаты выставлен конвой из сотрудников полиции, - уточнили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Тигренок тоже пострадал.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". На месте происшествия полицейскими опрошены очевидцы, собран материал, изъяты улики и документы.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Природа Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область РГ-Видео
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