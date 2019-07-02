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03.07.2019 10:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Биржа для своих

В Татарстане заработала новая система по продвижению продукции местного производства
Текст: Олег Платонов
Российская газета - Экономика Поволжья № 141(7899)
В Татарстане производителей и покупателей местной продукции свели на одной онлайн-площадке

В Татарстане заработала новая система по продвижению продукции местного производства. По сути, это постоянно обновляемая информационно-аналитическая платформа "Биржевая площадка" (оbp.zakazrf.ru), которая включает в себя каталог предложений продукции республиканских компаний, каталог потребностей заказчиков - покупателей в Татарстане - и каталог непосредственно самих сделок.

На онлайн-кассы в России перешли 1,1 миллиона предпринимателей

Система предоставляет малому и среднему бизнесу информацию о потребности внутри республики в том или ином товаре с описанием точного объема и всех характеристик, а предприниматель, пользуясь этими данными, может сделать свое предложение заказчику. Также там представлены сведения о мало производимых или не производимых в республике товарах, что может подсказать, какие ниши рынка еще недостаточно насыщены. На данный момент все зарегистрированные в системе из других регионов смогут выступить поставщиками услуг, но заказчиками могут быть только татарстанские участники. Однако в ближайшее время некоторые функции данного проекта, возможно, будут распространены на весь ПФО.

- Мы хотели, чтобы наши предприятия узнавали друг о друге не на Дрезденской ярмарке и других выставках, а онлайн. Вот, собственно, и вся миссия, - пояснил Яков Геллер, гендиректор ГУП "Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям РТ". - Мы хотим, чтобы производители знали потребности, а потребители - предложение. За первые 1,5 месяца работы системой воспользовалось 51 предприятие из 23 районов республики, в каталоге сегодня около 500 предложений, и это в основном малый бизнес. Есть и импортозамещающие сделки. То есть вместо продукции, которую завозили извне, появился товар татарстанских производителей. Система в самом начале пути, нужно воспитать, научить и мотивировать всех участников рынка.

Заказчиками помимо коммерческих компаний могут также выступить бюджетные (закупки до 100 тысяч рублей) и тарифообразующие предприятия, а поставщиками - все, вплоть до самозанятых. В министерстве экономики республики считают, что информацией из системы будут пользоваться также профильные ведомства и муниципальные образования для анализа заполняемости инвестиционных ниш.

- Сегодня в Татарстане порядка 50 процентов продукции приобретается за пределами республики, - рассказал "РГ" министр экономики Фарид Абдулганиев, - при этом по факту часто есть возможность закупить что-то у местных производителей.

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В ведомстве заявляют, что такого инструмента нет нигде в России, но он успешно используется в некоторых странах Азии. Однако у бизнесменов вызывает большое нарекание интерфейс сервиса, огромный вал информации, в котором не так-то просто сориентироваться, также есть сложности в отслеживании своей позиции.

- Сегодня условия жизни в бизнесе такие, что ты постоянно должен находиться в движении, - считает Вадим Гришин, руководитель компании, производящей водяные счетчики учета. - А когда идут торги, ты привязан к одному месту, и это отнимает огромное количество времени. С мобильным приложением, думаю, работать было бы гораздо проще, надеюсь, это дело времени.

Гришин в целом доволен новым сервисом, единственный минус - там пока маловато организаций, которые готовы закупать продукцию.

- Есть ряд компаний, особенно с госучастием, в которые просто так, "с улицы", не зайти, - говорит предприниматель. - Необходимо подписать огромное количество согласований в различных отделах. А тут проще. Есть торги, в которых участвуют те же предприятия водоканала, строительные фирмы. .

Кстати

В этом году в рамках Петербургского международного экономического форума система по продвижению продукции татарстанского производства была отмечена как "лучшая практика" и рекомендована для внедрения в других регионах России в качестве успешных мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

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