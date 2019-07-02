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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сиделку оплатят

КС РФ объяснил правила оказания на дому услуг инвалидам
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета",Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 142(7900)
Конституционный суд РФ закрепил право инвалидов на возмещение вреда, причиненного по вине третьих лиц, в полном объеме. Как подчеркивается в постановлении КС РФ, которое публикует "Российская газета", расходы на постоянный уход могут возрастать со временем, и в этом случае должен меняться и размер выплат.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С жалобой на положения Гражданского кодекса РФ в КС обратился житель Иркутской области Эдуард Ворон. В 13-летнем возрасте мальчик по вине врачей стал инвалидом из-за неудачной операции.Через суд пострадавшему назначили среди прочих выплаты за дополнительный посторонний уход. В Ростове-на-Дону, где сейчас проживает семья, сиделку на таких условиях предоставить не смогли, и тогда Эдуард Ворон заключил соответствующий договор со своей матерью. Однако и медики, и впоследствии суды общей юрисдикции посчитали, что "законом увеличение размера присужденных решением суда ежемесячных выплат компенсации расходов на дополнительный посторонний уход не предусмотрено".

Расходы на постоянный уход могут возрастать со временем, и тогда должен меняться и размер выплат

По мнению заявителя, подобный подход нарушает его конституционное право на социальное обеспечение и даже право на жизнь, так как мужчина парализован. Перед КС он поставил вопрос о несоответствии положений статей 1085 и 1087 ГК РФ Конституции РФ в той мере, в которой невозможно взыскание расходов на наем сиделки.

Изучив материалы дела, КС РФ в первую очередь напомнил, что 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" устанавливает систему гарантированных государством мер соцподдержки, которая включает в себя предоставление нуждающимся медицинских и бытовых услуг. Отсутствие помощи вынуждает граждан прибегнуть к иным формам реализации своих прав. Необходимые расходы в подобных случаях в силу общих норм Гражданского кодекса РФ не могут не включаться в понятие вреда и по смыслу пункта 1 статьи 1087 ГК РФ должны быть взысканы потерпевшим с причинителя вреда.

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На основании этих доводов КС РФ признал оспоренные статьи ГК РФ не противоречащими Конституции РФ, поскольку они не исключают возможности пересмотреть расходы на постоянный посторонний уход для инвалида, если "судом установлено изменение обстоятельств, влияющих на определение размера возмещения, и гражданин не имеет права на получение соответствующей помощи и ухода бесплатно или за частичную плату либо при наличии такого права он был фактически лишен возможности получить такую помощь качественно и своевременно".

Иное означало бы несоразмерное и и не имеющее правовых оснований ограничение права потерпевшего на возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, в в полном объеме, - указал КС РФ.

Дело Эдуарда Ворона подлежит пересмотру.

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