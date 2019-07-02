На развитие инфраструктуры Академгородка 2.0 направят четыре миллиарда

Реализация масштабного проекта развития Новосибирского научного центра (ННЦ) "Академгородок 2.0" даст новый импульс не только науке, но также ускорит создание социальной и транспортной инфраструктуры. Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил на заседании профильного координационного совета, которое состоялось во вторник в правительстве области.

Андрей Травников подчеркнул, что реализация проекта ННЦ позволит существенно обновить учреждения образования, культуры и здравоохранения. Как доложил министр образования региона Сергей Федорчук, на создание современной социальной инфраструктуры планируется направить 3,9 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета - почти 969 миллионов, областного - 2,9 миллиарда рублей. Эти средства позволят уже в этом году ввести в эксплуатацию школу в районном поселке Кольцово и три детских сада - в р.п. Краснообск и Кольцово, городе Бердск.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в "дорожную карту" развития ННЦ входит строительство 14 объектов образования, в том числе семь школ и столько же детских садов. С 2019 по 2021 годы за счет средств федерального и областного бюджетов будут реализованы девять проектов.

Министр культуры региона Игорь Решетников сообщил, что в Академгородке будут построены и реконструированы два многофункциональных культурных центра, две детские музыкальные школы, дом культуры "Академия".

Кроме того, в реестр проектов развития ННЦ включены несколько проектов в медицинской сфере. По сообщению министра здравоохранения региона Константина Хальзова, в их числе - развитие Центральной клинической больницы, строительство второй очереди поликлиники Новосибирской клинической ЦРБ в р. п. Краснообск, строительство врачебной амбулатории в поселке Ложок и поликлиники в Нижней Ельцовке.

Губернатор Андрей Травников особо подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено развитию транспортной инфраструктуры. В 2019 году запланирован ремонт магистрали непрерывного движения - от Красного проспекта до городской черты в направлении "Бийск - Ташанта". В рамках регионального проекта будет капитально отремонтирован пешеходный мост на девятом километре Советского шоссе.

В перечне приоритетных объектов спорта - строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Краснообске и Кольцово, открытого стадиона с трибунами на территории СК "Энергия", реконструкция спортивного комплекса по проспекту Строителей, завершение строительства плавательного бассейна в р.п. Краснообске.

Справка

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в регионе ведется строительство школ проектной мощностью 1100 мест каждая в р.п. Краснообск и в микрорайоне Южный города Бердска. За счет средств областного бюджета ведется строительство школы в р.п. Кольцово на 1050 мест, начато строительство корпуса младших классов с бассейном и лабораториями для лицея № 130 имени академика М. А. Лаврентьева.