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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Каприз климата

Паводок в Иркутской области вызван редким сочетанием природных факторов
Текст: Екатерина Дементьева, Ирина Штерман (Иркутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 142(7900)
Ученые рассказали о причинах аномально высокого уровня рек, в результате которого произошло подтопление 83 населенных пунктов в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах Иркутской области. Всего затоплено 6669 жилых домов, в которых проживают 32 777 человек, в том числе 4050 детей. В зоне подтопления - 43 социально значимых объекта: фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады.

- Такие события происходят крайне редко, они практически не изучены и обусловлены сочетанием ряда факторов, - сказала корреспонденту "РГ" кандидат географических наук Института солнечно-земной физики СО РАН Инна Латышева.

В регионе столкнулись сразу три воздушные массы - арктическая, субтропическая и тихоокеанская

Например, в Тулунском районе, где уровень воды вдвое превысил критические отметки, за три дня количество осадков в 3,7 раза превысило месячную норму. Примерно двухмесячная норма осадков выпала в Зиминском, Нижнеудинском и Заларинском районах.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС
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Инна Латышева подчеркнула аномальный характер атмосферных процессов в Приангарье, что является следствием глобальных и региональных изменений климата. По ее словам, за последние годы резко возросло число вторжений наиболее холодных и теплых воздушных масс. Особую тревогу вызывает рост числа блокирующих антициклонов, когда при вторжении субтропического воздуха атмосфера накапливает большие запасы тепла. Если в такие регионы резко смещается арктический воздух, то там происходят аномальные погодные процессы. На территории Евразии в июне 2019 года под их воздействие в наибольшей степени попала именно Иркутская область.

Обычно сильные и продолжительные летние дожди здесь связаны с образованием циклона над Монголией и смещением его в Забайкалье. Но "виновником" нынешней ситуации стал холодный высокий циклон, который сформировался 23 июня северо-западнее Новосибирска и 25 июня достиг территории Восточных Саян, где впоследствии влился в обширный циклон, простирающийся до Дальнего Востока.

- Анализ показал, что в Восточных Саянах и западных районах Иркутской области столкнулись три воздушные массы - арктическая с севера, субтропическая с юга, а также уникальный и крайне редкий в регионе вынос тихоокеанского воздуха, - говорит Латышева. - Наибольшее количество осадков 25 и 26 июня совпало с выходом первого в этом году тропического циклона на территорию Японии. Именно с тропическими циклонами связан наиболее сильный приток тепла и влаги, который достиг Восточных Саян и спровоцировал сильнейшие дожди. Также можно предположить, что в условиях сохраняющихся почти весь июнь положительных аномалий температур происходило быстрое таяние ледников. Инна Латышева напомнила, что подобные сильные дожди случались в регионе и раньше. Так, в июне 2006 года в Тулуне и Нижнеудинске выпало 335 процентов месячной нормы осадков, дожди шли четыре дня подряд, но не вызвали такого подъема уровня рек, как в этом году. Однако в 2006 году в течение всего месяца температуры были ниже, не наблюдалось и восточного переноса.

Фото: Госкорпорация Роскосмос
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По мнению ученого, для прогнозирования таких процессов в будущем необходимо учитывать изменение циркуляции и климата, наличие и продолжительность процессов блокирования, выхода на регион холодных высотных циклонических вихрей, сближения полярной и субтропической высотных фронтальных зон с высокими контрастами температур и струйных течений на высотах. " Интересно, что все эти факторы совпали с периодом самой низкой активности Солнца за последние 100 лет. Возможно, более глубокий анализ поможет установить связь между этими данными", - говорит Инна Латышева.

Чтобы повысить точность прогнозов и избежать повторения трагедии, Приангарью, по ее словам, необходима собственная математическая модель для расчета погоды над ограниченной территорией. Ее могут построить в Гидрометцентре РФ, но проблема в недостатке для этого метеорологических данных.

- У нас на всю огромную Иркутскую область всего четыре радиозондовые станции, которые могут изучать верхние слои атмосферы, нет ни одного метеорологического радиолокатора, в полтора раза сократилось число метеостанций и гидрологических на реках, нет автоматических станций, - отмечает Латышева. - Между тем Иркутская область - это регион со сложным рельефом и нестабильным климатом. С одной стороны у нас - Саяны, с другой - Байкал: два очень крупных объекта, которые влияют на формирование и движение воздушных масс. И хотя вероятность повторения такого паводка примерно раз в тысячу лет, это не означает, что он действительно повторится через такой срок. В общем, нужно срочно решать вопрос с метеонаблюдениями.

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