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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Поговорил за жизнь

Похоронный агент пытался присвоить страховку родственников погибшего
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(7899)
Нотариус в Алтайском крае предотвратил мошенничество со страховкой: некий похоронный агент пытался ограбить - иначе и не скажешь - мать погибшего в автоаварии юноши.

Трагедия случилась 1 июня в селе Зимино Ребрихинского района. Пьяный водитель насмерть сбил 18-летнего юношу. К его убитой горем матери сразу же явился похоронный агент К. Он рассказал женщине, что в соответствии с законодательством она имеет право на страховое возмещение по ОСАГО в размере полумиллиона рублей. Но подчеркнул - сделать это самостоятельно крайне сложно. Агент убедил мать погибшего, что лучше довериться в этом деле знающему посреднику с опытом и связями. Такому, как он.

Мол, только и нужно - оформить на него доверенность и ждать денег, а он сам в Москву смотается, необходимые документы соберет и страховку оформит. Быстро, и за совсем небольшое вознаграждение.

Гражданин предложил матери погибшего юноши помочь с получением страховки, но деньги пытался перевести на свой счет

На следующий же день после похорон женщина пришла оформлять доверенность на похоронного агента к ребрихинскому нотариусу Роману Брилю. Агент тоже явился с уже готовым текстом доверенности. Но, как рассказывают в Федеральной нотариальной палате, когда помощники нотариуса стали проверять документ, их насторожило то, что причитающиеся за гибель сына в ДТП полмиллиона рублей должны были быть перечислены не на счет матери, а на счет похоронного агента.

Мать погибшего юноши была эмоционально подавлена и, видимо, не в полной мере понимала суть документа.

"Мы начали беседовать с женщиной, объяснять правовые последствия, которые могут наступить, если она подпишет доверенность, ведь деньги будут перечислены на чужой счет и нет гарантий, что ей их потом вернут", - рассказал нотариус Роман Бриль.

Совершая нотариальное действие, нотариус не только проводит правовую экспертизу документов, но и разъясняет человеку последствия подписания бумаги. При этом надо убедиться, что гражданин точно знает, чего хочет, и прекрасно понимает, к чему это приведет, какие есть риски. Задачи любой ценой оформить документ у нотариуса нет.

Фото: Сергей Карпов/ ТАСС
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В итоге, когда нотариус разъяснил ей возможные последствия подписания доверенности, она подписывать документ отказалась. Как похоронный агент ни возмущался, ему пришлось уйти ни с чем. А местные журналисты выяснили, что похоронный агент с таким же именем ранее присвоил чужую страховку по ОСАГО за гибель человека.

Как рассказывают в Федеральной нотариальной палате, это не единственный случай: нотариусы не раз предотвращали попытки мошенничества с недвижимостью, наследством, доверенностями и т.п.

Кроме того, публичный Реестр проверки доверенностей, созданный Федеральной нотариальной палатой, дает возможность любому человеку увидеть, существует ли доверенность, которую ему предъявляют, и не отменена ли она. Только за прошлый год проверкой доверенности на сайте ФНП воспользовались 1,6 миллиона раз. Также достаточно проста процедура отмены доверенностей. Поэтому многие эксперты отмечают, что именно институт нотариата обеспечивает гражданам эффективную правовую защиту в самых житейских вопросах.

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