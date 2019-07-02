В Кузбассе осудили опекунов, замучивших до смерти детей

Мысковский городской суд Кемеровской области вынес приговор супругам, истязавшим и убившим двух приемных сыновей.

Семья из кузбасского поселка взяла под опеку из дома-интерната для умственно отсталых трех сирот - двух мальчиков-подростков и девочку. Однако у приемных родителей оказались своеобразные методы воспитания. Подростки должны были работать на огороде и ухаживать за скотиной. За каждую провинность детей жестоко избивали, обливали кипятком и запирали на несколько дней в темном помещении.

- В июле 2015 года одного ребенка вновь избили, от чего тот скончался, труп сожгли, - сообщает прокуратура Кемеровской области. - В августе 2016 года супруги избили 16-летного приемного сына. Наутро он умер, его труп утопили в водоеме.

Как оказалось, ни соседи, ни представители органов опеки длительное время не интересовались судьбой пропавших мальчиков. Как сообщили в СУ СКР по Кемеровской области, позже начальника отдела опеки и попечительства осудили за халатность. Вину она признала полностью.

Приемные родители придумывали различные истории о том, где находятся их подопечные. А потом и вовсе собрались и переехали в Краснодарский край, чтобы замести следы. Там они и были задержаны.

Мысковский городской суд признал семейную пару виновными в истязании и причинении смерти своим подопечным. Главу семьи приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его супруга будет отбывать 15 лет в колонии общего режима.