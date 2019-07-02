В Дагестане выпал снег и прошел сильнейший ливень

В нескольких высокогорных районах Дагестана из-за похолодания 1 июля выпал снег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дагестанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Например, в Цунтинском районе за ночь снежный покров "вырос" до трех сантиметров. В ведомстве уточнили, что нетипичные для лета осадки в горных районах выпали из-за незначительного снижения температуры в отдельных районах республики.

При этом уже 2 июля в республику вернется жаркая погода, в Махачкале синоптики прогнозируют повышение температуры до +30 градусов.

Между тем, жители двух других дагестанских поселений - Анди и Гагатли продолжают подсчитывать убытки от сильнейшего ливня, который прошел там в конце июня. Из двух селений поступило около 30 заявлений от местных жителей с просьбой включить их в список пострадавших от разгула стихии. Больше всего в домах селян пострадали промокшие и местами обвалившиеся стены и потолки, частично повреждено имущество. Как сообщили в ГУ МЧС России по республике Дагестан, продолжается работа по составлению сметной документации.