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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ждали 20 лет

Вынесен приговор боевикам, напавшим на Дагестан в 1999 году
Текст: Тимур Алиев ("Российская газета", Дагестан)
Российская газета - Федеральный выпуск № 142(7900)
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения четверых членов международной банды боевиков, напавших на Дагестан в 1999 году.

Как было заявлено в ходе судебного заседания, в июле 1999 года Марат Даутов, Дамир Мухатдинов, Руслан Аджибрагимов и Батырбек Бакиев по собственной инициативе вступили в состав бандгрупп, которыми руководили Шамиль Басаев и иорданец Амир Хаттаб.

Все четверо принимали активное участие в нападении на российских военных. Только в Ботлихском районе Дагестана, по информации СК РФ, в ходе одной из таких операций при массированном обстреле российских военнослужащих 33 человека были убиты, почти столько же получили тяжелые ранения.

Приговором суда Бакиеву назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, Даутову - 16 лет, Мухатдинову - 14 лет, Аджибрагимову - 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. За нападение боевиков на Дагестан находятся в розыске 28 человек. Трое предполагаемых участников нападения уже под следствием. Уголовное преследование в отношении семерых бандитов, в том числе Шамиля Басаева, прекращено в связи с их смертью.

В этом году в Дагестане вспоминают события 20-летней давности. Седьмого августа 1999 года на территорию республики вторглись тысячи вооруженных боевиков под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба. Боевые действия велись более месяца в Цумадинском, Новолакском, Ботлихском и Буйнакском районах. В ходе кровопролитных сражений было уничтожено около полутора тысяч террористов. Погибли 279 военных, полицейских и мирных жителей.

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Первыми, до прихода федеральных войск, на защиту своей земли встали местные жители, организовавшие отряды ополченцев. Впоследствии они не раз обращались с просьбой к региональным властям придать им статус ветеранов боевых действий. В 2011 году Конституционный суд РФ призвал законодателей уточнить правовой статус воевавших в Дагестане ополченцев. Но с тех пор ничего не менялось. 20 июня в ходе "Прямой линии" с Президентом России дагестанские ополченцы обратились к Владимиру Путину с просьбой решить этот вопрос. Соответствующее поручение было дано правительству. Законопроект, приравнивающий к ветеранам боевых действий дагестанских ополченцев, уже внесен в Госдуму.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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