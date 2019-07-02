При создании Федерального регистра костного мозга учтут петербургский опыт

Созданный в Петербурге регистр доноров костного мозга будет востребован правительством России при создании законопроекта о Федеральном регистре костного мозга. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова во время визита в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой.

Согласно релизу администрации Петербурга, в институте выстроена система оказания помощи детям и подросткам, которые страдают гематологическими, онкологическими и наследственными заболеваниями и нуждаются в пересадке костного мозга.

Регистр позволит усовершенствовать систему поиска доноров.

В Петербург на транплантацию костного мозга приезжают со всей страны. В скором времени у НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии появится еще один корпус с клинико-реабилитатционным центром. Это позволит учреждению проводить до тысячи операций в год.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе активно развиваются высокотехнологичные направления медицины, и за годы работы петербургские врачи накопили бесценный опыт, который может быть востребован по всей стране.