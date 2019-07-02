Санкт-Петербург и Ленинградская область возглавили список самых безопасных регионов для путешествий по версии туристов.

В опросе российского онлайн-трэвел агентства Biletix приняли участие более 1,7 тысячи человек. Участники могли выбрать несколько вариантов ответов.

Отвечая на вопрос "Какой российский регион вы считаете самым безопасным для путешествий?", 50,6 процента респондентов указали на Северную столицу и Ленобласть. На втором месте оказались Москва и Московская область (28,5 процента), на третьем - Татарстан (23,3 процента). Замкнули пятерку Краснодарский край и Республика Алтай.

Рейтинг самых безопасных стран для путешествий возглавила Финляндия - за нее отдали голоса 16,8 процента туристов. В пятерку также вошли Норвегия, Испания, Германия и Италия.

Самой небезопасной для путешественников российской локацией участники опроса назвали Дагестан (36,3 процента голосов), а самой опасной страной - Сирию (24,8 процента голосов).