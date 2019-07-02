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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Для бизнеса эксклава запустили пять новых кредитных программ
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 141(7899)
В Калининградской области заработали пять новых программ льготного кредитования бизнеса. Займы предоставляет областной Фонд развития промышленности. Предприниматели в зависимости от программы могут получить от пяти миллионов до ста миллионов рублей по ставке от одного до семи процентов годовых.

Новые направления финансовой поддержки сформировались на основании запросов региональных бизнес-сообществ. Так, льготное финансирование доступно компаниям, занятым в пищевой отрасли. Максимальная сумма займа на пополнение оборотных средств для таких предприятий составляет 20 миллионов рублей, ставка - семь процентов годовых. Кроме того, пищевики имеют право на кредиты в рамках отдельной программы проектного финансирования - до 50 миллионов рублей по ставке пять процентов годовых.

Фото: Ульяна Вылегжанина/Анна Дурова/РГ
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Еще одна программа предназначена для переработчиков отходов - им доступен заем до 50 миллионов рублей. Если речь идет о покупке технологического оборудования, затратах на инжиниринг, монтаж, наладку и другие мероприятия по подготовке техники, ставка составит один процент. На иные цели, такие как финансирование общехозяйственных расходов, кредит выдается по ставке три процента годовых.

При разработке новых программ учитывались также федеральные приоритеты. Один из новых займов - "Повышение производительности труда" - напрямую связан с одноименным национальным проектом. Получатель этой меры поддержки (до 100 миллионов рублей под один процент) обязуется за пять лет увеличить индекс производительности труда на 20 процентов.

Пятая программа, "Инвестиционное финансирование", предназначена для инвесторов, перевооружающих производство. На покупку промышленного оборудования, модернизацию производственных помещений и объектов инфраструктуры они могут получить до 50 миллионов рублей под пять процентов годовых.

Региональный бизнес приветствует такую меру поддержки, как льготные займы. В предварительном листе кандидатов на их получение уже порядка 20 компаний

- Условия предоставления займов и требования к проектам заемщиков обсуждались с представителями бизнеса, тщательно оценивался каждый параметр программ, - отмечает директор регионального Центра поддержки предпринимательства Кирилл Лило. - Конечно, были и скептические оценки, и наш центр проработает поступившие замечания. Но в целом региональный бизнес приветствует такую меру поддержки, как льготные займы. В предварительном листе кандидатов на их получение уже порядка 20 компаний.

Справка "РГ"

Фонд развития промышленности Калининградской области создан в 2017 году. Его поддержку получили пять компаний. Сейчас заемщики фонда реализуют инвестпроекты совокупной стоимостью 197,4 миллиона рублей и обеспечивают занятость порядка ста человек. Ожидаемая сумма налоговых поступлений от бизнес-проектов в период действия займов оценивается в 282 миллиона рублей.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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