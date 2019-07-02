Два года назад в России приняты программа и дорожная карта "Цифровая экономика". Цель документа - организовать до 2024 года системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни. Однако до сих пор само понятие цифровой экономики в контексте энергетики находится в центре дискуссий экспертов. Об этом говорили на Российском международном энергетическом форуме, закончившем свою работу в Санкт-Петербурге.

Как утверждают эксперты, электроэнергетика - довольно консервативная отрасль. Поэтому когда речь идет о ее цифровизации, для ряда экспертов этот переход уже произошел, так как проектирование всех процессов и объектов по умолчанию оцифровано, другие же просто не понимают, что делать. Так, по мнению Руслана Адамокова, советника генерального директора Инжинирингового центра МЭИ, ответ очевиден: цифровизация отрасли подразумевает максимально эффективное использование новых технологий для получения максимальной прибыли.

Однако даже сейчас в таком очевидно перспективном направлении, как разработка и выпуск электромобилей, в нашей стране есть сложности. В то время как все ведущие производители подтвердили свои намерения уже через два-три года начать выпуск электромобилей по цене обычного, наши разработчики находятся в положении догоняющих: не решены вопросы высокой стоимости аккумуляторов, не хватает инфраструктуры, законодательных актов, не разработана система управления энергосистемой. Статистика же неумолима: в 2018 году продажи электрокаров выросли от 30 до 80 процентов в зависимости от региона.

Чего же не хватает отрасли для необходимого рывка? По словам Владимира Тульского, директора Института электроэнергетики НИУ "МЭИ", сегодня эффективность отрасли зависит от трех "основ": квалифицированных кадров, современного оборудования и достаточного нормативного регулирования отрасли. Однако главным эксперт называет все-таки кадры, которым предстоит интегрировать новые ИТ-технологии в консервативную отрасль.

Причем подготовка кадров должна быть интенсивной.

Так, удвоение объема знаний сегодня происходит за пять лет, информации - за два года. Цели же, поставленные ФЦП, более чем оптимистичные: к 2024 году 270 тысяч руководителей и специалистов должны пройти очное обучение по цифровым технологиям, 10 миллионов человек - подготовку онлайн.

Главное - определиться с понятиями. Ведь для ряда экспертов в ключевом понятии есть и другое противоречие: цифровизация бизнес-процессов будет проходить на фоне сильно устаревших сетей.

Многие же полагают, что начало цифровизации нужно искать в автоматизации отрасли, которая идет у нас пятьдесят лет и со временем "обросла" новыми ИТ-технологиями.

- Пять лет назад никто не говорил о цифровизации, - поясняет Сергей Есяков, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике. - Однако в последние годы она стала трендом.

Для этого есть причины. Так, в Европе цифровизация отрасли объясняется изменениями в ее структуре, ростом числа возобновляемых источников энергии, управлять системой которых становится все сложнее.

Кроме того, в последние годы растет и число просьюмеров - производителей и потребителей энергии одновременно, которые активно осваивают возобновляемые источники энергии. Такая децентрализация энергосистем приводит к тому, что, например, в Германии сейчас 1,5 миллиона производителей энергии, а в РФ только в большой энергетике их не больше 1000.

"Цифра" увеличивает конкуренцию в отрасли, позволяет потребителю самому выбирать поставщика энергии

Какие задачи цифровизация может решить в нашей энергетике? Прежде всего, она смогла бы увеличить надежность системы, а также сделать энергию доступной по цене. Сегодня очевидно, что по количеству отключений, качеству энергии эти задачи не решены.

Если решать именно эти практические задачи, то программа цифровизации из абстрактной становится конкретной, потому что ИТ-технологии не могут заменить все части энергосистемы - ни оборудование, ни поставщика, ни потребителя, уверен Есяков.

Нужно отойти от упрощенного понятия цифровизации, которая является отнюдь не развитием автоматизации отрасли, а лишь массовым использованием информации для организации разных видов производственных и организационных процессов, соглашается Виталий Кузьмин, доцент кафедры экономики и управления в топливно-энергетическом комплексе ГУУ. "Цифра" увеличивает конкуренцию в отрасли, позволяет потребителю самому выбирать уровень надежности передачи энергии и ее поставщика.

Однако здесь есть опасный момент, полагают эксперты: эффективность современной энергосистемы по сравнению с советской по разным причинам не выросла, что делает отрасль непривлекательной для инвесторов. В результате все это несовершенство системы оплачивает потребитель, который "платит за все". Ситуацию в отрасли нужно менять, сама цифровизация без изменений правил работы на рынке ничего из себя не представляет, полагает Кузьмин.

Другими словами, уверен Иван Комаров, начальник отдела трансфера технологий НИУ "МЭИ", сегодня новые технологии несовместимы со старыми, работающими.

И, вероятно, это главный конфликт, существующий в отрасли. Монополизм поставщика сегодня определяет условия игры, хотя, говорят эксперты, цифровизация предполагает, что в центре отношений должен находиться потребитель, который и формирует рынок.

Новые возможности для него предоставляет возобновляемая энергетика, полагает эксперт Эдуард Перминов, председатель секции научно-технической коллегии НП Научно-технического совета Единой энергосистемы России. Согласно прогнозу американских экспертов, основными источниками энергии к 2050 году станут ветер и солнце, которые доказали свою эффективность в качестве источников энергии. И неудивительно, что, например, солнечная энергия за десять лет подешевела в десять раз, а объемы ее производства в мире выросли в 44 раза.

Благодаря развитию солнечной энергетики в Чили, Мексике, Перу, Саудовской Аравии и ОАЭ тарифы на электроэнергию снизились до трех центов за киловатт-час. Например, Марокко рассчитывает, что к 2020 году 42 процента вырабатываемой в стране электрической мощности будет приходиться на возобновляемые источники энергии.

Таким образом, уверены эксперты, развитие только солнечной энергетики в мире приведет к росту числа просьюмеров, потребителей-производителей, которые завтра, возможно, займут центральное место в отрасли электроэнергетики.

Прямая речь

Владислав Антуфьев, президент ОАО "Объединенная энергетическая компания":

- Цифровизация в нашей стране развивалась и до постановки государством одноименной задачи. По мере развития технологий все большее количество потребителей вкладывали свои средства в различные технические устройства с целью создания комфортных условий и экономии ресурсов, как, например, "умный дом". На уровне энергетических компаний развитие цифровых решений происходило в рамках реализуемых ими корпоративных проектов и редко выходило за их пределы.

За прошедший после постановки государственной задачи о цифровизации год обозначилась разнонаправленность ожиданий. Некоторые корпорации увидели возможность обоснования увеличения своих расходов, а потребители - промышленность и население, наоборот, заинтересованы в их снижении. Объединяющим фактором может стать четкое понимание, что целью цифровизации является снижение себестоимости. При этом неотделимым условием для эффективной цифровой трансформации отрасли являются здоровая рыночная конкуренция и недопущение образования монополий в предоставлении цифровых решений и услуг.