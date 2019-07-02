В Петербурге спасатель закрыл собой девушку от огня

В Петербурге во время тушения пожара на 7-й Красноармейской улице огнеборец закрыл собой девушку от пламени. На нем начала плавиться форма, но спасатель смог простоять перед открытым огнем несколько минут, только благодаря этому девушка выжила.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, вызов поступил ночью, горела квартира на последнем этаже. Пламя охватило комнаты, жительница квартиры успела выбежать на открытый балкон. Девушка находилась в шоковом состоянии.

Прибывшие на место спасатели поняли, что эвакуировать ее по лестнице слишком рискованно и приняли отчаянное решение. Несколько сотрудников через балкон проникли в квартиру и начали тушение. Один огнеборец остался на балконе и закрывал собой девушку от языков пламени, его коллеги в это время тушили пожар.

Другого способа спасти девушку не было, она рисковала получить серьезные ожоги. Ситуация осложнялась еще и тем, что девушка была без одежды.

Когда открытый огонь был потушен, спасатели на руках вынесли девушку из квартиры и передали врачам.