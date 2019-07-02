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02.07.2019 13:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Поле вернет с процентами

В регионах СЗФО подвели итоги развития сельского хозяйства в прошлом году
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 141(7899)
Кабинет министров одобрил национальный доклад о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства в прошлом году. Проект документа, который ежегодно направляется в Госдуму, представил федеральный Минсельхоз. На госпрограмму бюджет выделил в 2018-м около 250 миллиардов рублей. Что удалось сделать на эти деньги в регионах СЗФО, выясняла корреспондент "Российской газеты".
Фото: Ульяна Вылегжанина/Анна Дурова/РГ Фото: Ульяна Вылегжанина/Анна Дурова/РГ
Фото: Ульяна Вылегжанина/Анна Дурова/РГ

В Архангельской области, расположенной в зоне рискованного земледелия, индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий в прошлом году составил 108,9 процента к уровню 2017-го. Аграриям Поморья удалось собрать достаточно высокий урожай сельскохозяйственных культур, несмотря на неблагоприятную погодную обстановку, сложившуюся в последние годы. Так, урожайность картофеля в сельскохозяйственных организациях составила порядка 190 центнеров с гектара - на 15-20 процентов выше показателей "благоприятных" лет. Один из факторов, повлиявших на ситуацию, связан с развитием элитного семеноводства.

Фото: Светлана Цыганкова/Анна Дурова/РГ
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Если говорить о молочной отрасли, в целом по области производство молока выросло на два процента по сравнению с позапрошлым годом, а в коллективных хозяйствах - более чем на четыре процента. Этому способствовало повышение продуктивности молочного стада: доля племенных коров в общем стаде в коллективных хозяйствах возросла с 50 до 56,6 процента.

- В результате проводимой племенной работы надой увеличился на 2,3 процента и составил почти семь тысяч килограммов на корову, - комментирует ситуацию министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова. - Лидерами по производству молока являются Вельский, Устьянский и Холмогорский районы.

В целом бюджетное финансирование в рамках государственной программы превысило в Архангельской области планку в 1,1 миллиарда рублей. Внебюджетные инвестиции оцениваются почти в пять миллиардов рублей. Еще три миллиона рублей выделили на поддержку аграриев местные бюджеты.

В целом по стране, как показал мониторинг федерального Минсельхоза, в прошлом году наблюдался рост поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород. В сельхозорганизациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, насчитывалось 2,26 миллиона животных - на 8,4 процента больше уровня 2017 года. Наибольшую динамику зафиксировали в шести регионах. Речь идет о пяти субъектах Центрального федерального округа и одном регионе СЗФО - Калининградской области.

По информации калининградского министерства сельского хозяйства, к 1 января 2019-го общее поголовье специализированного мясного скота составляло 69,6 тысячи животных. За 2018 год численность КРС увеличилась в регионе на 11,8 тысячи голов. Преимущественно в эксклаве выращивают скот абердин-ангусской породы, а также пород шароле и лимузин.

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Прошлый год для российского АПК, согласно национальному докладу, стал рекордным и по урожаю тепличных овощей, и по количеству заложенных садов. При этом аграриям все чаще удается отказываться от импортных саженцев. Так, в Калининградской области, где инвесторы за последние шесть лет высадили около тысячи гектаров высокоинтенсивных садов, этой весной заработал первый промышленный плодово-ягодный питомник. При выходе на проектную мощность здесь будут производить около миллиона саженцев в год, что позволит почти на 50 процентов сократить зависимость калининградских садоводов от производителей импортных растений. Инициаторы проекта также пользуются бюджетными субсидиями - в 2018-м их объем превысил 20 миллионов рублей.

- В связи с тем, что в регионе существует программа по развитию садоводства, потребность в саженцах высока. На сегодняшний момент спрос опережает наши возможности, - отмечает учредитель промышленного плодово-ягодного питомника агроном Владимир Гурбанович.

Конечно, существуют проблемы, сдерживающие развитие сельского хозяйства. Одна из них связана с неиспользуемыми сельскохозяйственными землями. К примеру, в некрупной Ленинградской области, где в работе находится 232 тысячи гектаров земли, еще порядка 120 тысяч гектаров пашни простаивает.

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства России:

- Сложившаяся динамика внешней торговли дает основания полагать, что в среднесрочной перспективе Россия способна войти в десятку крупнейших мировых экспортеров сельхозпродукции. По отдельным позициям Россия уже находится в тройке лидеров. По прогнозам Минсельхоза, поставки сельхозпродукции из Северо-Западного федерального округа за рубеж за несколько лет увеличатся почти в два раза: с четырех миллиардов долларов в прошлом году до почти 7,9 миллиарда долларов в 2024 году. При этом доля региона в общем объеме российского экспорта АПК вырастет с 15 до 17 процентов.

Экономика АПК Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область СЗФО Архангельская область
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