В Санкт-Петербурге после ремонта открылась станция метро "Академическая"

Новости

Термокружка президента России стала хитом продаж в Китае 21:20
Медведев прошел во второй круг Уимблдона 21:01
Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского 20:37
Финские пограничники поймали пьяную россиянку на резиновой лодке 19:43
Названы самые популярные города для любителей кораблей 19:32
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником 19:24
В поселке Ленсоветский введут в строй два "проблемных" дома 19:15
"РГ" нашла автора письма, спрятанного в Крыму 35 лет назад 19:12
В Вологодской области открылась выставка образов Николая Чудотворца 19:03
Вологодская область сохранит уникальную ладью допетровской эпохи 18:55
Дейзи Ридли уходит из "Звездных войн" 18:50
Кроссовер Kia Seltos доказал свою ориентацию на молодежь 18:36
Вынесен приговор боевикам из банды Басаева и Хаттаба 18:18
Сотрудников тверского СИЗО будут судить за пытки заключенной 18:16
В США умерла советская актриса Надежда Чередниченко 18:05
Калининградская яхта выиграла Кубок трех губернаторов в Польше 17:57
Renault превратила Duster в "черного коллектора" 17:53
В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ 17:45
Более 35 млрд рублей направят на расселение аварийного жилья 17:44
СК возбудил уголовное дело после убийства полицейского в Чечне 17:44
Минпромторг: Ситуация с "Рольф" не повлияет на инвестклимат в России 17:38
В Петербурге начала работу служба социальных участковых 17:38
Видео: В Японии первые китобои вышли на охоту 17:35
Прокуратура Иркутской области нашла нарушения закона о защите от ЧС 17:31
Европейские эксперты: Минск готов принимать и Олимпийские игры 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
01.07.2019 19:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вернулась на проспект Науки

В Санкт-Петербурге после ремонта открылась станция метро "Академическая"
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(7899)
В Северной столице после 11-месячного ремонта заработала станция метро "Академическая". Одним из первых ее пассажиров стал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Глава города осмотрел вестибюль, спустился к платформе, пообщался с пассажирами и работниками станции.
Одним из первых пассажиров обновленной станции стал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Фото: Пресс-служба Администрации Петербурга Одним из первых пассажиров обновленной станции стал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Фото: Пресс-служба Администрации Петербурга
Одним из первых пассажиров обновленной станции стал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Фото: Пресс-служба Администрации Петербурга

- Каждый день миллионы петербуржцев и гостей города пользуются этим видом транспорта, и мы обязаны обеспечить безопасность и комфорт перевозок, - отметил Александр Беглов.

Станция открылась точно в срок. В пресс-службе петербургской подземки отмечают, что за 11 месяцев на станции были отремонтированы эскалаторы, появилась балюстрада из негорючих материалов.

После открытия "Академическая" стала доступна для маломобильных пассажиров

Собственно, именно из-за необходимости ремонта наклонного хода станцию и закрывали. Дело в том, что во время ремонта на эскалаторах меняют ступени, цепи натяжения, устанавливают новые балюстрады. В условиях работающей станции такие работы проводить нельзя ради безопасности пассажиров.

Закрытие "Академической" на ремонт стало серьезным вызовом для города. Это одна из самых востребованных станций петербургской подземки, ежедневно ею пользуются 45 тысяч человек. Рядом расположены несколько крупных учебных заведений и научных центров, которые, собственно, и дали название станции. Чтобы транспортная обстановка в микрорайоне не ухудшилась, на период закрытия станции были изменены маршруты нескольких городских автобусов и трамваев, которые проходят по северной части города. Благодаря этому коллапса удалось избежать и горожане спокойно пережили ремонт.

Помимо обновления эскалаторов, на "Академической" заменены системы электро- и водоснабжения, освещают станцию сейчас новые светильники на светодиодах. Они позволяют значительно сэкономить электричество, при этом сама станция сразу стала светлее. Также заменена кабина оператора и установлены новые современные турникеты, которые позволяют контролировать оплату проезда в автоматическом режиме.

Фото: iStock
В Петербурге начала работу служба социальных участковых

На станции появилась инновационная система наблюдения и современный пост полиции. После открытия "Академическая" стала доступна для маломобильных пассажиров. В частности, здесь появились двери шириной в один метр, они открываются автоматически. Таким образом, пассажир на инвалидной коляске может беспрепятственно попасть в вестибюль. Кассовые окна теперь тоже расположены немного ниже, таким образом, чтобы человек на коляске, ребенок или просто гражданин небольшого роста мог с комфортом для себя приобрести билет. Также в вестибюле появилась тактильная разметка, она позволяет ориентироваться в помещении слабовидящим пассажирам.

В следующем году на красной ветке будет отремонтирована станция метро "Маяковская", также планируется провести работы по ремонту эскалаторов на южном выходе из станции метро "Московская".

P.S.

Стоит отметить, что в Петербурге к началу осени будут введены три новые станции метро - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Сейчас на станциях основные работы завершены, внутри монтируются последние вентиляторы, а прилегающая территория вовсю благоустраивается. А в 2022 году, по данным администрации города, в Петербурге планируется завершить строительство станции "Горный институт", которая станет продолжением оранжевой ветки, а также ввести станции "Путиловская" и "Юго-Западная", они должны стать первыми на новой Красно-Калининской линии подземки Северной столицы. Всего же к 2032 году власти Петербурга анонсировали появление 29 новых станций метро.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД: Напавший на пост в Чечне бандит успел бросить гранату
В Кремле оценили шансы встречи Путина и Зеленского
Появилось видео ракетной атаки на Дамаск
Рябков: Будущее отношений РФ и США во многом зависит от Вашингтона
В России изменили условия по микрокредитам