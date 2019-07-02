Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников представил парламенту программу по развитию региона на ближайшие пять лет. Она предусматривает значительный объем строительства объектов инфраструктуры, дополнительные социальные гарантии, появление новых объектов в области здравоохранения и образования, а также новые проекты в области культуры. Парламентарии согласились с предложениями главы области. Тем более что сейчас благодаря росту поступлений в региональный бюджет Вологодчина может себе позволить кардинальные преобразования.

Проблемой номер один назвал Олег Кувшинников состояние дорожной сети. Сейчас 32 процента дорог в регионе соответствует нормативам. Стоит отметить, что этот показатель близок к общероссийскому, более того, за последние восемь лет доля региональных и местных дорог, которые соответствуют всем требованиям, возросла в пять раз. Тем не менее губернатор Вологодской области отметил, что 32 процента для региона с довольно высоким автомобильным трафиком - недостаточный показатель.

По оценкам губернатора, к 2024 году соответствовать нормативам должно 50 процентов дорог в Вологодской области, это практически вся опорная сеть. На масштабный дорожный ремонт в ближайшие пять лет будет направлено более 39 миллиардов рублей.

Помимо ремонта, в регионе пристальное внимание уделяется дорожному строительству. Так, ключевое значение имеет завершение строительства автомобильного обхода Вологды. Также в столице области в створе улицы Некрасова в 2020 году должно начаться возведение нового моста. Еще одна объездная дорога в следующем году начнет строиться в Череповце.

К слову, в городе металлургов и химиков тоже должен появиться новый мост через реку Шексну. Изначально предполагалось, что его сдадут к 2025 году, но работы ведутся с опережением графика, поэтому с большой вероятностью объект появится уже через пять лет.

Большое внимание уделяется реконструкции аэропортов в Вологде и в Великом Устюге.

Сейчас львиная доля авиарейсов в регионе приходится на Череповец, но спрос на авиаперелеты в другие города области существует, и единственное, что его сдерживает, - аэровокзалы. Например, в Великом Устюге, чтобы принимать борты, необходимо продлить взлетно-посадочную полосу.

В вопросах здравоохранения главная проблема, которая волнует жителей региона, - это доступность медицинской помощи. По распоряжению Олега Кувшинникова в ближайшее время будут подготовлены предложения по расширению учреждений здравоохранения в Вологде и Череповце. Для решения аналогичной проблемы на сельских территориях уже в этом году в регионе откроются шесть стационарных и столько же мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, в 2020 году новые здания получат 40 ФАПов и врачебных амбулаторий по всей Вологодчине.

Правда, вопрос здесь не только в помещениях, но и в кадрах. Сейчас в Вологодской области укомплектованность врачами составляет 88,4 процента, средним медицинским персоналом - 91,7 процента. В общей сложности региону не хватает 495 врачей. Чтобы привлечь специалистов в Вологодскую область, регион пошел на беспрецедентные меры.

Приезжающим в сельскую местность врачам предоставляют подъемные, оплачивают съемное жилье. Также Вологодская область через систему целевого приема направляет студентов в медицинские вузы страны. Эффект от таких мер отложенный, но в регионе склоняются к мнению, что все эти мероприятия позволят со временем решить кадровый вопрос.

Говоря о лекарственном обеспечении, Олег Кувшинников сообщил, что с 2020 года больным сахарным диабетом в регионе будут бесплатно предоставляться тест-полоски, сахароснижающие препараты, а также расходные материалы к инсулиновым помпам.

Достаточное число вопросов требуют решения и в сфере образования. Олег Кувшинников предложил со следующего года запустить пятилетнюю программу для ремонта школьных зданий, которые имеют высокую степень износа. Так, уже в следующем году на эти цели губернатор предложил выделить 300 миллионов рублей.

Кроме того, в регионе с нуля будет построено семь школ. Еще две школы уже строятся в Соколе и Череповце. Одним из ключевых векторов в развитии Вологодской области Олег Кувшинников назвал формирование комфортной среды. Так, в Вологде и Череповце на следующий год начнут строить два современных футбольных поля с подогревом.

Будет расширена программа "Сельский Дом культуры". Ее суть в том, что каждый год в каждом из 26 районов области ремонтируется по одному Дому культуры. Сейчас ее действие будет распространяться и на сельские библиотеки, которые имеют все шансы превратиться в полноценные общественные пространства.

Чтобы каждый житель Вологодской области имел возможность сходить в музей, Олег Кувшинников предложил ввести в государственных и муниципальных учреждениях культуры один бесплатный день.

Стоит отметить, что многие идеи, которые заложили в программу развития Вологодской области до 2024 года, были высказаны жителями региона во время выездных градостроительных советов. Олег Кувшинников отметил, что такая практика показала свою эффективность, и уже в скором времени в Вологодской области начнется вторая волна выездных градсоветов.

Все инициативы, которые намечены в Вологодской области, требуют серьезных бюджетных вливаний. В регионе есть средства на эти траты.

Так, в прошлом году рост поступлений в областную казну составил 26,5 процента. По итогам пяти месяцев доходы бюджета Вологодской области оказались выше запланированных на 4,3 миллиарда рублей.

Прямая речь

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области:

- Наша задача - делать то, что нужно людям. Большая стройка в регионе будет продолжена. Безусловно, при вашей поддержке и поддержке глав муниципалитетов. Но самое главное - при поддержке вологжан!