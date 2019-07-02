В Выборге из-за коммунальной аварии отключили воду по всему городу

Город Выборг на западе Ленинградской области остался без водоснабжения из-за аварии на трубопроводе. Восстановить подачу воды планируется к утру 3 июля.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, последствия аварии устраняют 30 специалистов "Водоканала Выборгского района", задействовано шесть единиц техники.

По данным "Леноблводоканала", прорыв произошел на старой врезке в основной городской трубопровод. Чтобы устранить дефект, специалистам предстоит заварить врезку диаметром 200 миллиметров, после этого станет возможным запустить трубопровод.

Сейчас организован подвоз воды к шести городским больницам. Горожанам воду доставляют по требованию.

Справка "РГ"

Выборг - один из крупнейших городов Ленинградской области. Его население превышает 76 тысяч человек.