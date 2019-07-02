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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Выборге из-за коммунальной аварии отключили воду по всему городу

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)
Фото: Пресс-служба ГУП "Леноблводоканал" Фото: Пресс-служба ГУП "Леноблводоканал"
Фото: Пресс-служба ГУП "Леноблводоканал"

Город Выборг на западе Ленинградской области остался без водоснабжения из-за аварии на трубопроводе. Восстановить подачу воды планируется к утру 3 июля.

Фото: iStock
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Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, последствия аварии устраняют 30 специалистов "Водоканала Выборгского района", задействовано шесть единиц техники.

По данным "Леноблводоканала", прорыв произошел на старой врезке в основной городской трубопровод. Чтобы устранить дефект, специалистам предстоит заварить врезку диаметром 200 миллиметров, после этого станет возможным запустить трубопровод.

Сейчас организован подвоз воды к шести городским больницам. Горожанам воду доставляют по требованию.

Справка "РГ"

Выборг - один из крупнейших городов Ленинградской области. Его население превышает 76 тысяч человек.

Экономика ЖКХ Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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