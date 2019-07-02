Что можно увидеть в небе и почему там нельзя обнаружить инопланетян

Полное затмение Солнца в этом году россияне, к сожалению, не увидели. Это астрономическое событие произошло 2 июля, наблюдали его только в Чили, Аргентине и на островах Тихого океана. Однако и на территории нашей страны можно стать свидетелем небесных явлений, от которых захватывает дух. О них нам рассказали в обсерватории Южного федерального университета.

10 июля - противостояние Сатурна. Земля, Солнце и Сатурн выстроятся в одну линию, к тому же наша планета и Сатурн сблизятся на максимальное расстояние. Эта планета видна и невооруженным глазом, но если у вас есть даже небольшой телескоп, вы счастливчик. У вас получится рассмотреть кольца Сатурна и спутник Титан. Зрелище волшебное - на фоне колец Сатурн выглядит, как яблочко на расписной полосатой тарелке.

В ночь с 16 на 17 июля почти произойдет частное затмение Луны. В разных фазах его будет видно на всей территории страны (кроме северных и восточных районов). Солнце, Луна и Земля окажутся на одной линии, наш спутник попадет в тень Земли, и мы заметим, как погаснет на время его блеск.

27-28 июля Земля пройдет через метеоритный поток Аквариды. Выезжайте за город, чтобы засветка не мешала видеть небо, приготовьте раскладушку или спальный мешок, прихватите согревающие напитки, имеется в виду чай в термосе, и наблюдайте. Можно будет увидеть 20-30 метеоров в час.

13 августа максимальная активность метеоритного потока Персеиды. Небо засветит почти полная Луна, но метеоры все равно будет видно. Персеиды образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц кометы Свифта-Туттля. Сейчас эта комета удаляется от нас, поэтому метеоритный поток ослабевает. Однако ее хвост неоднороден, и, может, вам удастся увидеть особенно яркие следы сгоревших в атмосфере частиц.

9 октября Земля пройдет через очень интересный метеоритный поток из созвездия Дракона. Дракониды могут преподнести сюрприз - нестационарные всплески активности. В 1933-34 годах астрономы фиксировали до 500 метеоров в час, а в 1998-м на Дальнем Востоке и в Сибири даже до 700 метеоров.

21 октября максимум метеоритного потока Ориониды. В час можно будет насчитать 20-30 метеоров. Этот поток тоже может преподнести сюрприз. Бывает, что в небе вспыхивает ярчайший болид и рассыпается прямо на глазах.

Мы свидетели событий космического масштаба. Но одни подняли голову, а другие продолжают греметь сковородками. И кто же из нас чудак?

11 ноября Меркурий пройдет по диску Солнца. В следующий раз оно произойдет через 13 лет. Чтобы увидеть, как маленькая планета пересекает диск звезды, понадобится 50-60-кратный телескоп или хотя бы 20-30-кратный бинокль.

26 декабря - кольцеобразное затмение Солнца. Луна закроет центральную часть светила и оставит огненное кольцо - солнечную корону. Астрономы-солнечники, чтобы увидеть это, готовы поехать куда угодно, например, в Африку или в Австралию. В России частную фазу затмения будет видно в Сибири и Приморье.

Выбор "РГ"

Столпотворение планет и метеоритный шторм

24 ноября на небе будет что-то невообразимое. Настоящее столпотворение планет. Слева от Солнца выстроятся в одну линию Юпитер и Венера, справа Меркурий и Марс, а между ними еще и Луна. Это можно назвать парадом планет, но, к сожалению, все они скроются в лучах Солнца. Астрологи придают таким явлениям особое значение и пророчествуют, кто во что горазд. Ученые относятся к нему с любопытством, но спокойно. Гравитационное влияние на Землю будет очень мало, человек его не в состоянии почувствовать.

17-18 ноября максимум метеоритного потока Леониды. Будет уже холодно, в спальном мешке его не посмотришь, да и тучи могут затянуть небосвод. В общем, остается рассчитывать на стечение благоприятных обстоятельств.

Но это очень хороший поток. Если будет ясная ночь, обязательно взгляните на небо, оно того стоит. Было время, за час вспыхивало до 1000 метеоров. Это метеоритный шторм! Сейчас мы находимся уже в конце хвоста кометы Темпеля-Туттля, но и 100 метеоров в час производит впечатление.

Хобби

Как наблюдать галактики у себя дома

Астроном-любитель из Азова Дмитрий Селезнев во дворе своего дома оборудовал мини-обсерваторию и наблюдает объекты дальнего космоса: галактику Андромеды, туманности Ориона и Кассиопеи, звездные скопления.

Дмитрий не только наблюдает, но и делает профессиональные фотографии. Он относит себя к лунопланетным фотографам, так называют тех, кто по большей части фотографирует Луну и планеты. А мечтает Дмитрий открыть сверхновую звезду или кратер на Луне. Как подступиться к такому технически сложному увлечению, спросили мы Дмитрия.

- Хорошая техника обойдется примерно в 60 тысяч рублей, но начинать можно и с более дешевой аппаратурой, - говорит он. - Наблюдать небо - особое удовольствие. Представьте, что свет звезд летел к нам миллионы лет и достиг Земли в тот момент, когда мы посмотрели вверх. В эту минуту мы становимся свидетелями событий космического масштаба. Но одни подняли голову, а другие продолжают греметь сковородками. И кто же из нас чудак?

Советы

Портрет явления

Дмитрий Селезнев поделился с "РГ - Неделей" своими астрономическими фотографиями - их мы используем в иллюстрации этого материала. Но как добиться таких потрясающих результатов, не имея дорогой техники и специального образования? Дмитрий дает следующие советы.

1. Не приобретайте сразу же дорогое оборудование. Даже на самых ценных аппаратах нет кнопки "сделать красиво".

2. Для начала сгодится телескоп не дороже тридцати тысяч. Сама труба может быть диаметром 13 сантиметров. Мы ее называем "дудка", она помещается в рюкзак. Без всякого пафоса, а фото хорошие. Крепкие результаты получаются при бюджете тысяч 100-200. Но приобретайте все аксессуары постепенно.

3. Астрофотографы снимают Солнечную систему (лунопланетное направление) и объекты дальнего космоса (deep sky). Подход к съемке разный. Для первого направления необходимо большое увеличение, главный враг - атмосфера. Для второго нужна длинная выдержка, ограничений нет. Определитесь, что вас привлекает, соответственно подбирайте оборудование и оттачивайте навыки.

4. Планируйте время и место съемки так, чтобы не мешали купол засветки города и Луна.

5. При обработке фото ничего не дорисовывайте и не разукрашивайте. Недопустимо чрезмерное задирание контраста, добавление неестественных цветов - астрономы смеются над такими фото.

6. Астрофотографом может стать каждый, главное - запаситесь терпением.