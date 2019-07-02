В южных городах активно открываются пункты проката велосипедов. А в этом году к ним добавился еще и прокат самокатов. Каковы перспективы этого бизнеса на юге России и почему в Ростове-на-Дону и на Кубани не получает развитие удобная система общественного городского проката - велошеринг?

Пересядем на самокаты

Власти Ростова-на-Дону решили апробировать пилотный проект самокатшеринга. Решением городского совета по инвестициям в перечень инвестпроектов включен бизнес-план создания сети автоматических станций проката самокатов, управляемых с помощью мобильного приложения. Инвестор готов потратить на развитие своей идеи около 40 миллионов рублей.

Предполагается открыть более 100 прокатных станций вместимостью до 30 самокатов каждая. Появятся они в городских зонах отдыха: на улице Пушкинской, в Левобережном парке и на набережной.

Интересно, что если во всем мире семимильными шагами развивается велошеринг, то Ростов предпочел самокаты. Хотя гораздо актуальнее для города развитие велосипедного транспорта в качестве альтернативы автомобильному.

Начавшийся пару лет назад велосипедный бум спровоцировал спрос на аренду двухколесного средства передвижения. И?прокат велосипедов крепко занял свою нишу на рынке услуг. Причем в южных регионах страны, где ездить на велосипеде можно с марта по ноябрь, этот бизнес становится практически круглогодичным, и его доля на рынке услуг стабильно растет. По данным исследования, проведенного компанией Roland Berger Strategy Consultants, в ближайшее время рынок велопроката ожидает рост порядка 20 процентов в год.

Сто рублей в час

На фоне растущего интереса к велопрогулкам увеличивается и спрос на покупку такого транспорта. Однако, считает аналитик консалтинговой компании Андрей Меркулов, для многих горожан аренда велосипеда предпочтительнее. В их числе те, кто не хочет или не умеет обслуживать "двухколесного друга", кто не может позволить себе приобрести дорогостоящий велосипед, кто использует данный вид транспорта периодически и кому его негде хранить. А еще это семьи с детьми, считающие нецелесообразным приобретать велосипед для ребенка, которому через год нужен будет новый. Кроме того, даже имея собственный велосипед, человек со средней физической подготовкой едва ли захочет проехать 10 - 15 километров для того, чтобы покататься по красивой набережной. В большинстве случаев используют городской общественный транспорт, а затем на месте берут велосипед в аренду.

Как показывает статистика, в южных городах-миллионниках в среднем активно работает от 18 до 25 объектов проката. Лидерами являются Краснодар и Ростов-на-Дону. В кубанской столице в открытых источниках насчитывается порядка 20 таких пунктов, в донской - 27, в Севастополе - 7.

Получить велосипед можно под залог паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Срок аренды составляет от одного часа до нескольких суток. Свыше 80 процентов клиентов предпочитают брать велосипед напрокат не более чем на 3 - 4 часа, чаще всего в вечернее время. Помимо велосипедов за отдельную плату в прокат могут выдавать комплект средств защиты: велошлем, наколенники, наплечники и замок.

Как правило, хозяева прокатных пунктов сами большие поклонники этого вида транспорта, досконально знают его технические характеристики и способны разобраться с элементарными поломками.

- Я приобрел оптом 30 велосипедов. Вложил в это более 300 тысяч рублей и еще 150 тысяч взял в банке под проценты - нужно было арендовать место, оборудовать пункт проката и создать свой сайт. Чтобы не тратиться на зарплату продавца, сел в палатке сам, - рассказывает ростовчанин Игорь Нагорный. - Аренда взрослого велосипеда составляет 110 рублей в час, детского - 80. Самый урожайный сезон, конечно, лето. В среднем за месяц взрослый велосипед приносит доход 250 тысяч рублей - при условии более 2000 его часовых выездов, а детский - около 30 тысяч. Но и работать нужно до 22 часов. Надеюсь уже в этом году рассчитаться с долгами и вернуть свои вложения.

Стоимость проката в регионах разнится ненамного. Час аренды стоит в среднем 100 - 200 рублей, а целый день - от 300 до 500 рублей. Велопрокат достаточно быстро окупается, для оформления необходим минимальный пакет документов, а налогообложение происходит по упрощенной схеме.

Среди недостатков участники рынка называют небольшой парк велотехники, который можно разместить на одной точке, удаленность точек проката от зон отдыха и туристических маршрутов, зависимость от сезона и погодных условий, а также демпинг конкурентов. Множество прокатных фирм работают круглосуточно. Кто-то предлагает велосипеды напрокат на весь день всего за 100 рублей при покупке клубной карты, кто-то - всевозможные скидки и акции.

Из пункта "А" в пункт "Б"

Перспективными сегодня становятся системы городского проката - велошеринга, которые позволяют арендовать велосипед на определенный период времени и использовать его в пределах городской сети специализированных парковок. Сеть велопарковок окрашена в одинаковый цвет и удобно расположена в основных районах города, что позволяет арендовать за небольшую сумму велосипед на одной парковке и оставить его на другой.

Примечательно, что в европейских городах казна не зарабатывает на велошеринге ни копейки, поскольку сервис является бесплатным. Напротив, участники рынка получают финансовую поддержку в виде субсидий или прямых инвестиций.

В южных городах точки проката - как зерна будущей системы велошеринга. Так, в Краснодаре появился первый велопрокат с возможностью арендовать и оставить велосипед в разных точках города. Еще одна фирма предлагает взять велосипед в одном месте, а вернуть в другом, без залога и документов (по цене два рубля за минуту). Точки проката открываются при кафе и магазинах, сотрудники которых выдают ключи от велозамков.

Главная проблема, которая тормозит развитие этого рынка на юге - инфраструктура. И здесь не обойтись без помощи государства, а точнее, муниципалитетов. Ведь именно за счет бюджета нужно создать необходимые велосипедные дорожки в городах-миллионниках. То, что сегодня сделано, к примеру, в Ростове - выделенные для велосипедов участки на уже существовавшем гладком асфальте - никак по-другому, как издевательством над велосипедистами, не назовешь. Велодорожки не превышают по длине 500 метров и ведут обычно в никуда. Если бы власти вместо очередной идеи вложить миллиарды в строительство метро направили средства на нормальные велодорожки от двух самых густонаселенных микрорайонов к центру города, в Ростове наконец произошла бы транспортная перезагрузка.

На работу с ветерком

В Ростовской области почти четверть работников летом пересаживаются на велосипеды, чтобы добраться до работы. Таковы данные аналитиков службы исследований HeadHunter. Причем, если в стране доля людей, регулярно использующих велосипед как средство передвижения из дома на работу, составляет 29 процентов, то на Дону - 23. А вот в Краснодарском крае, например, 47 процентов регулярно едут на работу на велосипеде. Это рекорд среди всех регионов.

Ростовчане признались, что пользовались бы двухколесным транспортом чаще, но боятся за свою жизнь, так как ехать приходится по проезжей части: выделенных велодорожек очень мало. Еще одна из причин, по которой байк не самое популярное средство передвижения, - отсутствие душа на работе. Более половины ростовчан велосипеда вообще не имеют, еще 37 процентов считают дорогу от дома до офиса слишком долгой. Восемь процентов не умеют на нем ездить. Еще три процента рассказали, что не пользуются велосипедом, потому что в их компаниях он считается непрестижным видом транспорта.

Определились и профессиональные области, в которых работают те, кто наиболее активно пользуется велосипедом в качестве транспорта. Это рабочий персонал, а также работники искусства, производства и информационных технологий. Катаются они в основном на собственных велосипедах, услугами проката пользуются лишь четыре процента россиян.

Ростовчане по-разному относятся к поездкам на работу на велосипеде. Для 49 процентов это возможность отдохнуть, 62 процента считают, что таким образом они экономят деньги, для 40 процентов оказались важными вопросы экологии, есть и приверженцы здорового образа жизни.

Кстати

По данным исследования, проведенного компанией Roland Berger Strategy Consultants, сейчас в мире насчитывается около 600 систем велошеринга, а общий объем рынка составляет около 1,8 миллиарда евро. Самым насыщенном рынком велошеринга является Азия, где порядка 460 тысяч прокатных велосипедов. Далее следует Европа со 147 тысячами. Количество точек велопроката, финансируемого государством, в Москве за последние годы выросло с 290 до 400 единиц. В Санкт-Петербурге в 2019 году также намерены воплотить идею велошеринга.