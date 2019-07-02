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02.07.2019 21:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Прожорливая саранча

Вредоносные насекомые из Марокко атакуют сельхозугодья юга России
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 141(7899)
На южные регионы России вновь напали кочевники. Разумеется, это не печенеги и не половцы, а мигрирующая саранча, которая для сельского хозяйства представляет не меньшую угрозу, чем конные орды.
Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства РК Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства РК
Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства РК

Например, в Волгоградской области удару прожорливых насекомых подверглись три района Заволжья: Ленинский, Среднеахтубинский и Быковский. И сейчас специалисты Россельхозцентра и областного комитета сельского хозяйства ежедневно проводят мониторинг распространения саранчи.

- На данный момент локализовано около 98 процентов выявленных очагов, обработано 4,5 тысячи гектаров в трех районах. Мониторинг и ликвидация саранчовых вредителей продолжается, - рассказала руководитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" Раиса Липчанская.

Фото: iStock
Саранча угрожает посевам на юге России

Еще весной обследование позволило выявить места залегания кубышек - так называют капсулы, в которых эти насекомые откладывают яйца для зимовки. В пресс-службе администрации региона заявили, что угроза пришла извне. Прошлым летом итальянский прус перелетел с необрабатываемых земель, граничащих с Волгоградской областью. Впрочем, своевременное выявление очагов позволило принять меры, чтобы сократить численность вредителей до неопасного показателя. Однако сейчас распространению саранчи способствуют жара и сухость. В некоторых районах дневная температура воздуха уже перешагнула за 40 градусов. Для насекомых это оптимальная погода, в такой зной у них только разыгрывается аппетит. Как фермерам, так и обычным гражданам рекомендовали сообщать о замеченных очагах саранчи в администрации районов и сельских поселений для оперативной ликвидации насекомых.

В Калмыкии ситуация еще серьезнее. По данным на 24 июня, площадь, на которой количество саранчи превысило экономический порог вредоносности, составляет 49,2 тысячи гектаров. Прежде всего это Целинный и Ики-Бурульский районы. Здесь обработали инсектицидами 41,1 тысячи гектаров.

- В основном это мароккская саранча, она замечена в шести районах. Азиатская - в двух, итальянский прус - в пяти, но это небольшие очаги. Землю обрабатывают с помощью 126 единиц техники, девяти самолетов и 117 машин, - рассказали "РГ" в министерстве сельского хозяйства Калмыкии. - Вредители появились в тех районах, где их не было в прошлом году. Значит, обработка полей летом 2018 года дала свои результаты.

Фото: Марк Ольшанский/ТАСС
Мароккская саранча добралась до Кубани

Правительство республики ввело режим повышенной готовности для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Из резервного фонда выделили пять миллионов рублей на ликвидацию очагов саранчи. Деньги предназначены для закупки пестицидов и агрохимикатов. 60 процентов этой суммы уже перечислили Целинному району и Элистинскому городскому округу.

В Астраханской области тоже ежедневно фиксируют очаги саранчи. Авиационная обработка идет в Камызякском, Лиманском, Наримановском и Ахтубинском районе. Количество насекомых примерно соответствует прошлогоднему.

"В нашем регионе фиксируют два вида саранчовых. Обработано свыше пяти тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Эффективность обработки составляет 95 процентов", - отметили в областном министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности.

Самыми эффективными сегодня признаны химические методы борьбы с насекомыми. Но астраханские ученые предложили принципиально новый подход. Саранча летит на ультрафиолетовое излучение от специальной лампы и, натыкаясь на металлическую решетку, получает удар током. Упавшие насекомые попадают в сушильную камеру.

- При 60 градусах саранча подсушивается. Таких жареных кузнечиков можно использовать для питания рыбы, что будет вдвое дешевле, чем другие корма. Если эту массу переработать в муку, то получится пищевая добавка для птиц, которая в полтора раза дешевле существующих, - объясняет соавтор изобретения Анатолий Лихтер. - Рентабельность - именно в переработке на корм. Испытание хотим провести летом. По моим подсчетам, в Астраханской области летает около 24 тысяч тонн саранчи. Одна установка за сезон способна переработать 23 тысячи тонн, обеспечив потребность региона в корме для рыбы и птицы.

Областной минсельхоз пообещал найти инвестора, но пока помощь ограничилась добрым словом.

Прямая речь

Дмитрий Говоров, заместитель директора Россельхозцентра:

- На 24 июня саранчой заселено 651 тысяча гектаров. Выше экономического порога вредоносности - 235 тысяч гектаров, то есть эти площади нуждаются в обработке. Наиболее прожорливы эти насекомые в стадии личинок. Именно в этот период нужно провести обработку. Обработано инсектицидами 90 процентов площадей. Это очень хороший показатель. Ситуация в принципе под контролем. Серьезного ущерба - такого, чтобы где-то погибли посевы сельхозкультур - пока не отмечено.

Экономика АПК Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия ЮФО Волгоградская область ЮФО Астраханская область
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