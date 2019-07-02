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02.07.2019 18:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сотрудницу волгоградского колледжа поймали на продаже липовых дипломов

Текст: Ирина Поволоцкая (Волгоград)

В Волгоградской области будут судить сотрудницу одного из колледжей, которая торговала поддельными дипломами. Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следкома РФ по Волгоградской области, ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Фото: Григорий Сысоев/ТАСС
Три диплома волгоградской учительницы оказались подделками

По версии следствия, 53-летняя жительница города Новоаннинска, работающая методистом в одном из местных колледжей, устроила довольно прибыльный бизнес, зарабатывая продажей липовых дипломов. Обвиняемая брала бланки дипломов в бухгалтерии, объясняя, что они нужны для выпускников ссуза, которые потеряли оригинал и теперь им нужно выдать дубликат документа. А подписи директора и председателя комиссии она просто подделывала, ставя на них печать, находившуюся в ее ведении.

За свои услуги обвиняемая брала не так уж и много - от 30 до 40 тысяч рублей. Как установило следствие, с 2011 по 2017 годы она подделала 18 дипломов, 16 из которых затем успешно реализовала. Незаконная прибыль в общей сложности составила около 800 тысяч рублей.

В ноябре 2017 года в отношении сотрудницы колледжа возбудили уголовное дело по статье "Покушение и изготовление официального документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей в целях его использования и сбыт такого документа".

Собрав все необходимые доказательства, уголовное дело в отношении обвиняемой направили в суд Новоаннинского района. За содеянное ей грозит до двух лет лишения свободы.

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