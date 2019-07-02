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02.07.2019 14:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Балаклаве покажут кино на парусах яхт

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Севастополе предложили устраивать кинопоказы на парусах яхт. Проект заработает в ближайшее время в Балаклавской бухте.

- У нас уже ведутся открытые киносеансы в общественных пространствах, в парках, скверах. Одна из идей - сделать такой же кинопоказ на парусах, - рассказал "РГ" и.о. вице-губернатора Севастополя Иван Кусов.

Фото: Владимир Пасякин/ РГ
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По его словам, техническая реализация проекта сейчас обсуждается, но уже решено, что местом проведения станет набережная Балаклавы.

- Думаю, где-то в июле запустим первый кинопоказ. На паруса будет транслироваться кино, - добавил Кусов.

Сегодня в городе состоялась презентация культурных и спортивных мероприятий, которые будут проводиться в городских парках на постоянной основе. На открытых площадках в разных частях города планируются концерты, спектакли, мастер-классы, игры. В недавно отремонтированном парке имени Ахматовой уже проходят утренние зарядки, а по вечерам показывают мультфильмы и кино.

Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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